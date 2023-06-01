Педиатр назвала слишком активный рост организма риском для проблем с сердцем

Педиатр Перова назвала слишком активный рост организма риском для проблем с сердцем. Современные дети растут слишком быстро, так что их сердце даже иногда за ними не успевает. Есть признаки, по которым можно понять, что этот орган отстаёт в развитии от остального организма. Если вы обнаружили их у своего ребёнка, нужно обратиться к врачу.

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Признаки проблем с сердцем у подростков

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Дети часто растут в ускоренном темпе, а это может плохо повлиять как на общее состояние здоровья, так и на сердце. У взрослого человека соотношение сердца и организма — 1:60, у подростка оно может быть 1:90, рассказала врач-педиатр Алёна Перова.

При быстром росте тела и отставании в развитии сердца подростка могут беспокоить:

нарушения сердечного ритма;

функциональные шумы;

повышенное или пониженное давление;

сердцебиение;

одышка;

слабость;

быстрая утомляемость;

боли в области сердца;

обморочные состояния (особенно во время физических нагрузок).

Обычно эти нарушения исчезают к концу полового созревания, но иногда становятся основой для развития нейроциркуляторной дистонии (астения) и гипертонической болезни.

А ещё в группу риска «сердечников» также входят дети с заболеваниями эндокринной и нервной систем.

Проблемы с сердцем у детей и младенцев

У новорождённых детей проблемы сердечно-сосудистой системы могут выражаться в виде:

цианоза — синеватого оттенка кожи;

бледности;

периодической потери сознания и обмороков;

повышенной потливости;

медленного набора веса.

У дошкольников и учеников младших классов эти проблемы могут проявляться следующими симптомами:

задержка физического развития, когда ребёнок выглядит меньше и младше своих сверстников;

одышка;

повышенная потливость;

низкий уровень активности;

жалобы на дискомфорт в области груди.

Что делать

При появлении любого вышеперечисленного признака важно обратиться к врачу-педиатру. Оттягивать поход к специалисту нельзя. Педиатр назначит дополнительные исследования и даст направление на консультацию к узкому врачу-специалисту — кардиологу, эндокринологу, неврологу.

Но и родители могут провести профилактику проблем, обратив внимание на образ жизни ребёнка. Важно посмотреть, нормально ли он питается, не живёт ли в стрессе, много ли спит, какой ведёт образ жизни, занимается ли спортом. Всё это также может влиять на состояние организма ребенка или подростка, отметила врач.

Есть ситуации, в которых необходимо вызвать скорую:

при посинении носогубного треугольника и области вокруг глаз;

частой одышке;

постоянно холодных ладонях и стопах;

регулярно пониженной температуре тела;

обмороках, потерях сознания.

Также взрослым надо обращать внимание на детские жалобы, если речь идёт о боли в области сердца или лопатки, в левой руке, а также на повышенную усталость после умеренных физнагрузок.

Если ребёнок жалуется на учащённое сердцебиение, перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха, одышку, сочетающиеся со слабостью, бледностью, тошнотой, потерей сознания, на повышенное или резко пониженное артериальное давление — это повод срочно вызвать скорую, заключила педиатр.