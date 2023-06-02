Туалеты без дверей: что происходит в школах Владивостока во время ЕГЭ

Во Владивостоке выпускники столкнулись с нововведением при сдаче единого государственного экзамена. Так, в одной из школ, которая взяла на себя организацию проведения ЕГЭ, с кабинок в туалетах сняли двери.

© РИА "ФедералПресс"

Об этом рассказала мама одного из выпускников в социальных сетях. По ее мнению, это сделано, чтобы школьники не смогли списать.

«Это что за методы, мало ли какие проблемы могут быть у человека, которые он не хочет выставлять напоказ другим людям. Считаю, это неприемлемо и администрацию нужно привлечь за нарушение прав человека и издевательства над детьми», – отметила родительница.

В телеграм-канале newsvlc представители учебного заведения рассказали, что двери в туалеты никто специально не снимал и на входе в сами туалеты двери есть. В администрации учреждения также отметили, что руководство делает все возможное, чтобы сдача экзамена прошла для выпускников комфортно.