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Туалеты без дверей: что происходит в школах Владивостока во время ЕГЭ

Во Владивостоке выпускники столкнулись с нововведением при сдаче единого государственного экзамена. Так, в одной из школ, которая взяла на себя организацию проведения ЕГЭ, с кабинок в туалетах сняли двери.

Туалеты без дверей: что происходит в школах Владивостока во время ЕГЭ
© РИА "ФедералПресс"

Об этом рассказала мама одного из выпускников в социальных сетях. По ее мнению, это сделано, чтобы школьники не смогли списать.

«Это что за методы, мало ли какие проблемы могут быть у человека, которые он не хочет выставлять напоказ другим людям. Считаю, это неприемлемо и администрацию нужно привлечь за нарушение прав человека и издевательства над детьми», – отметила родительница.

В телеграм-канале newsvlc представители учебного заведения рассказали, что двери в туалеты никто специально не снимал и на входе в сами туалеты двери есть. В администрации учреждения также отметили, что руководство делает все возможное, чтобы сдача экзамена прошла для выпускников комфортно.

В комментариях приморцы отметили, что в некоторых школах края как таковые кабинки в туалетах отсутствуют, но есть общая дверь, которая закрывается. Во время экзаменов наблюдатели внутрь уборной не заходят.

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