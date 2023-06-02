Стоит ли ограничивать доступ ребенка к интернету

Как найти "золотую середину" в использовании гаджета ребенком, рассказала читателям "РГ" педагог-психолог московской школы № 1566, призер конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог года Москвы - 2023" Виктория Власова.

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Дети используют интернет как средство общения с друзьями, расширения кругозора и самообразования. Также это один из способов развлечения и снятия эмоционального напряжения.

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Как отмечает Виктория Власова, чрезмерное пристрастие к занятиям, связанным с использованием интернета, может привести к опасному следствию - резкому сокращению всех остальных видов деятельности в обычной жизни, в конечном счете спровоцировать виртуальную зависимость или нетаголизм. Как же этого не допустить?

1. Общайтесь.

"Если взрослые регулярно уделяют ребенку достаточно внимания, то до подросткового возраста он обычно прислушивается к словам родителей, - рассказывает педагог-психолог. - Это поможет определить темы, волнующие ребенка на данный момент, и сосредоточить внимание на их обсуждении".

2. Договаривайтесь о правилах

"В доподростковом возрасте введение ограничений на использование интернета имеет смысл. Хорошо, если правила будут заранее обговорены с ребенком и приняты на семейном совете, - уточняет Власова. - Строгое следование им поможет малышу учиться планированию и саморегуляции".

В подростковый период строгие ограничения будут напоминать борьбу с ветряными мельницами. К тому же общение со сверстниками и стремление быть "как все" - важнейшие потребности в этот возрастной период, и подросток будет всеми силами искать возможность обойти ваши запреты. Это приведет к потере доверия между вами и вашего авторитета в его глазах.

3. Что у вас есть кроме интернета?

Прежде чем ограничивать пребывание ребенка в Сети, задайте себе вопрос: "Есть ли в жизни моего ребенка что-то, кроме интернета? Что я могу предложить ребенку взамен интернета?"

Так, если социальные сети - главный канал общения ребенка со сверстниками, резким запретом на использование интернета вы навредите ребенку, изолировав от социальной группы, к которой он принадлежит.

Создайте условия для интересной реальной жизни. В ней должны быть встречи с друзьями, спорт, творчество, семейный досуг. Тогда и потребность в виртуальном мире снизится.

4. Поддерживайте.

Обычно проявление зависимостей, в том числе от виртуального общения, говорит об отсутствии в семье понимания, поддержки и любви, провоцирующем детей на поиски ресурса, которого им недостает дома. Если у ребенка есть взрослые, с которыми он может быть честным и открытым, - в сложной ситуации он придет к ним со своими сомнениями и вопросами. Надежные и доверительные отношения с подростком позволят выстроить вокруг него защитную броню.

В конечном счете, никто не знает, как надо и как правильно. Помните, вы - лучшие родители своим детям. И только вы способны понять потребности своего ребенка и - с учетом его особенностей - выработать стратегию взаимодействия с интернетом.