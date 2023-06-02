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Как накормить ребенка без вреда для его здоровья: советы Роспотребнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рекомендации по вопросам здоровья, правильного питания и гигиены несовершеннолетних.

Как накормить ребенка: советы Роспотребнадзора
© СОВА

Завтрак обязателен, утверждает Роспотребнадзор. По мнению экспертов, идеальными блюдами для утреннего приема пищи детьми являются каши, запеканки, блюда из творога и яиц. В качестве горячих напитков подойдут чай и какао.

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В рационе ребенка обязательно должны быть овощи, фрукты, ягоды и зелень, ведь это источники витаминов, клетчатки и микроэлементов. Чем более свежими они будут, тем лучше. Роспотребнадзор напоминает: важно тщательно тщательно мыть овощи и фрукты, даже если вы собрали их на собственном участке.

В обеденное меню нужно включать овощные салаты, супы, рубленое или цельнокусковое мясо или рыбу, а также гарниры из круп и овощей. Из напитков предпочтение стоит отдавать воде без газа, компотам, морсам и киселям, лучше с минимальным содержанием сахара.

Между ужином и отходом ко сну должен пройти как минимум час, а лучше два. Выбирая меню для вечернего приема пищи, учитывайте время переваривания – к моменту засыпания желудок должен быть практически пуст.

Оптимальными блюдами для детского ужина можно считать молочные продукты и яйца в любых сочетаниях: омлеты, запеканки, муссы и прочее, рисовую или овсяную каши. А также овощные запеканки и крем-супы из брокколи, тыквы, цветной капусты, в которые можно добавить сыр. Что касается способов приготовления, то это должно быть тушение, отваривание, паровая обработка, запекание, пассерование или припускание.

Не стоит включать в детское меню легкоусвояемые углеводы (булки, печенье, пирожные, вафли), переработанные мясные продукты (колбасы, копчености, сосиски), соленья, продукты с усилителями вкуса и красителями. Обратите внимание, что в идеальном детском рационе ежедневно должно быть не более 5 граммов соли и 20 граммов сахара.

Роспотребнадзор отмечает, что на формирование правильных привычек у ребенка во многом влияет семья и пример родителей, поэтому и взрослым стоит придерживаться данных рекомендаций по питанию.

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