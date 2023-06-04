На кого пойти учиться после 11 класса, чтобы стать востребованным

В последние несколько лет наиболее актуальными и востребованными называют профессии в сфере интернет-технологий, прежде всего разработчиков программного обеспечения. Эту тенденцию закрепило появление нейросетей вроде ChatGPT и Midjourney. В России сферу IT, наряду с банковским сектором и сферой добычи полезных ископаемых, отличает высокий уровень зарплат. «Лента.ру» вместе с карьерным коучем попыталась разобраться в том, насколько актуально в 2023 году высшее образование, как выбрать востребованную профессию и какие специальности будут пользоваться высоким спросом в ближайшем будущем.

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Основные карьерные тренды в 2023 году

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Цифровизация. Казалось бы, все уже и так полностью погрузились в диджитал, но современные компании показывают: это не предел. Сейчас, если хотите получить высокооплачиваемую должность, мало просто разбираться в Photoshop и таблицах Excel — желательно также хорошо понимать все тонкости Microsoft Office и владеть навыками программирования и анализа данных.

Автоматизация. Как бы мы ни сопротивлялись нашествию роботов и нейросетей, они уже умеют продавать мороженое, работать на заводах и писать художественные тексты.

Зарубежные исследователи полагают, что к 2055 году половина существующих сегодня видов деятельности будет автоматизирована. Многие современные профессии потеряют свою актуальность, но вместо них появятся новые — например, некоторые крупные компании уже ищут тренеров искусственного интеллекта (ИИ) для своих голосовых помощников.

Бум высоких технологий. По данным издания о современных технологиях Analytics Insight, мировой рынок ИИ в 2023 году вырастет в среднем на треть, а значит, там откроется много новых возможностей для карьерного роста. Помимо разработчиков и инженеров, шансы проявить себя — и неплохо заработать — появятся у креаторов, блогеров, нейрохудожников и модераторов контента. На эти специальности пока нельзя поступить после 11 класса, но освоить смежные специальности в вузах можно.

29% прогнозируемый рост мирового рынка ИИ, по данным Analytics Insight

Изменение рынка труда. Из-за оттока кадров, вызванного частичной мобилизацией в России, во многих отечественных компаниях возник дефицит менеджеров до 45 лет, а также работников строительной индустрии, службы доставки еды и сотрудников маркетплейсов.

Импортозамещение. Из-за санкций многие российские компании пострадали от нарушения логистических цепочек и сокращения поставок. Поэтому сейчас на рынке будут особенно ценны специалисты, разбирающиеся в культуре и бизнесе приграничных государств, с которыми можно будет наладить сотрудничество.

Как понять, какие профессии будут востребованы в будущем?

По словам карьерного коуча и психолога Виктории Рыбаковой, при выборе профессии или ее смене ориентироваться стоит не на прогнозы о том, что будет актуально, а на внутреннее исследование. Стоит задать себе вопросы: что было бы интересно именно мне; что получается у меня с легкостью, а где можно усовершенствовать свои навыки.

Когда ответите себе на эти вопросы, можно двигаться дальше. Виктория Рыбакова выделяет несколько подходов, которые могут помочь оценить потенциальную востребованность профессий.

Как определить востребованность профессии?

1. Обратитесь к организациям и институтам, которые проводят исследования, чтобы определить перспективные профессии: например, в «Атлас новых профессий», HH.ru или «Эйч». Специалисты этих компаний могут предоставить информацию о растущих отраслях, новых технологиях и изменениях в требованиях к кандидатам.

2. Изучите технологические тенденции и инновации, которые происходят в различных отраслях. Обратите внимание на области, такие как искусственный интеллект, автоматизация, интернет вещей, большие данные и информационная безопасность — они сейчас активно развиваются и могут иметь влияние на будущие профессии.

3. Рассмотрите демографические и социальные изменения, которые происходят в обществе. Например, старение населения может привести к увеличению спроса на медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми. Выберите сферу по душе (образование, мода, экология, психология), посмотрите, какие последние три книги вышли в этой области, какие конференции прошли, какая была повестка в СМИ.

4. Развивайте гибкие навыки, которые могут быть ценными в различных сферах. Коммуникационные навыки, критическое мышление, творческое решение проблем, умение работать в команде и восприимчивость к обучению — все это необходимые компетенции, востребованные в различных профессиональных областях, подчеркивает психолог.

Топ-7 востребованных профессий, на которые можно пойти учиться

Инженер

Профессия инженера ассоциируется с чем-то из советского прошлого, а значит, устаревшим и не особенно перспективным. Однако это совсем не так. Именно благодаря инженерам у нас есть все, что необходимо для жизни: дома, мебель, транспорт, гаджеты, современная окружающая среда и многое другое. Ни одна компьютерная система не сможет функционировать без детальной разработки, что, в свою очередь, требует определенного уровня знаний и опыта. Так что инженеры вряд ли останутся без работы.

С развитием новых технологий от инженеров требуются все более инновационные, креативные и быстрые решения. Они должны уметь не только использовать передовые инструменты для проектирования продукта, но и знать основы дизайна аппаратного обеспечения и компьютерной архитектуры.

Стоит учесть, что для того, чтобы стать по-настоящему востребованным инженером, необходимо высшее образование и множество дополнительных курсов.

Самые актуальные направления инженерной деятельности в 2023 году: искусственный интеллект;

машинное обучение;

робототехника;

биотехнологии;

химическая инженерия;

кибернетика.

67 860 рублей средняя зарплата инженера в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

Финансовый аналитик

Финансовый аналитик — это специалист, который управляет денежными потоками организации, анализирует последние тенденции финансовых рынков и следит за повышением эффективности работы компании. Популярность этой профессии растет, так как на рынке появляются все новые инструменты, товары и услуги, в которых необходимо разбираться.

По Высшей школы экономики, финансовые аналитики востребованы в коммерческих банках, в государственных учреждениях и корпорациях, инвестиционных и страховых компаниях, а также в организациях, занимающихся финансовыми технологиями (платежные системы, криптовалюты, технологии блокчейн).

84 109 рублей средняя зарплата финансового аналитика в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

Маркетолог

Одна из самых востребованных и не самых сложных в обучении профессий. Получить соответствующее высшее образование можно на факультетах менеджмента, экономики, рекламы и связей с общественностью, а в некоторых случаях будет достаточно пройденных курсов и нескольких успешных кейсов в портфолио.

Маркетологи изучают рынок и конкурентов, участвуют в разработке имиджа бренда, работают над увеличением продаж и узнаваемости компании. Основной плюс этой профессии в том, что она никогда не перестанет быть актуальной: могут поменяться способы взаимодействия с целевой аудиторией, но сам принцип и цель работы останутся прежними. Сейчас на рынке особенно актуальны специалисты, которые умеют работать с маркетплейсами, социальными сетями и таргетированной рекламой.

Самые востребованные вакансии в маркетинге:

цифровой маркетолог;

бренд-менеджер;

SMM-специалист;

нейромаркетолог;

форсайтер (тот, кто прогнозирует тренды);

консультант по онлайн-бизнесу.

58 747 рублей средняя зарплата маркетолога в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

IT-специалист

Шуток и мемов про то, как хорошо живут айтишники, пожалуй, не видел только тот, кто совсем не следит за ситуацией в мире. Возможность гибридной работы, многочисленные бонусы, высокая зарплата и, конечно, всеобщий почет — все это ассоциируется именно со сферой интернет-технологий.

То, что IT-специалисты будут востребованы в ближайшие годы, не вызывает сомнений, однако у тех из них, кто работает в России, могут возникнуть некоторые сложности. О них подробно рассказывает карьерный коуч и стратег Ольга Лермонтова в своем Telegram-канале.

Основная проблема российского IT, по мнению Лермонтовой, сейчас заключается в дефиците железа — то есть комплектующих элементов, которые в основном импортировались из-за рубежа. После введения санкций поставки чипов в Россию ограничили компании AMD и Nvidia, а также некоторые тайваньские производители.

Тем специалистам, чья работа была тесно связана с определенным оборудованием, которому пока нет отечественных аналогов, возможно, придется переквалифицироваться, остальным — ждать, считает Ольга Лермонтова. Есть также трудности с ключевыми программами от Microsoft и SAP: первая компания отключила российских пользователей от обновлений ПО, а вторая закрыла для них техподдержку. Oracle и Autodesk, в свою очередь, приостановили свою деятельность в России.

Тем не менее Лермонтова утверждает, что потребность в кадрах все равно останется: стране будут нужны разработчики новых сервисов и программного обеспечения, а также те, кто будет все это поддерживать и продвигать на рынок. Кроме того, для специалистов, готовых работать из офиса, сейчас предусмотрено еще больше бонусов.

Самые востребованные профили в IT: инженер-программист;

системный администратор;

архитектор облачных решений;

тестировщик ПО;

эксперт по кибербезопасности;

веб-дизайнер;

системный аналитик;

интернет-маркетолог;

разработчик игр и мобильных приложений.

102 025 рублей средняя зарплата программиста-разработчика в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

У руководителя отдела, по данным сервиса, зарплата в среднем выше на 10 тысяч рублей. При этом не для всех специальностей в IT требуется соответствующее высшее образование, поэтому многие приходят в эту сферу, окончив онлайн- или офлайн-курсы. Кроме того, получить профессию в IT можно и в учреждениях среднего профессионального образования.

Психотерапевт, психолог

Последние три года резко изменили отношение российского общества к психотерапии. Если в 2009 году за профессиональной помощью обращались только 6 процентов россиян, то в 2022 году, согласно Страхового Дома ВСК, уровень тревожности населения осенью 2022 года составил 70 процентов, а с 2021 по 2022 год число обращений к психологам и психотерапевтам увеличилось в семь раз.

С появлением различных сервисов по подбору терапевтов, онлайн-институтов и массы вебинаров, предлагающих разобраться в себе, в обществе — особенно среди молодых людей 18-35 лет — растет осведомленность о важности ментального здоровья и спрос на психологическую помощь. Самыми распространенными направлениями в психологии остаются гештальт-терапия, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия и телесно-ориентированная терапия.

Самые востребованные специальности психологов в ближайшем будущем:

нейропсихолог — клинический психолог, работающий с пациентами, у которых нарушены функции мозга;

детский психолог;

семейный психолог;

медиатор — профессионал в области коммуникации и управления эмоциями, который выполняет функцию посредника в конфликтах и помогает подготовиться к переговорам и нейтрализовать агрессию.

53 295 рублей средняя зарплата психолога в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

Медицинский работник

Пандемия и следующие за ней годы выявили множество проблем в системе здравоохранения, одной из которых стал острый дефицит персонала в больницах. Согласно исследованию портала Proprof, профессия медицинской сестры занимала первое место по востребованности с 2019 по 2021 год, однако из-за невысокой зарплаты (в среднем 34 633 рубля в месяц) и большой нагрузки люди не стремились соглашаться на эту должность.

С 1 января 2023 года правительство РФ постановило выдавать среднему и младшему медперсоналу ежемесячную надбавку к зарплате от 4 до 18,5 тысячи рублей, а также повысило зарплаты врачам скорой помощи. Ожидается, что эти специальности всегда будут иметь высокий спрос, поскольку в мире появляются все новые болезни. Кроме того, по мере старения населения сфере здравоохранения потребуются специалисты по уходу за пожилыми людьми: сиделки, сотрудники домов престарелых, компаньоны.

Самые востребованные медицинские специальности: терапевт;

педиатр;

офтальмолог;

травматолог;

анестезиолог;

невролог;

гинеколог;

онколог;

врач ультразвуковой диагностики.

71 835 рублей средняя зарплата врача ультразвуковой диагностики в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

Что касается среднего медицинского персонала, то зарплата медбрата в России составляет 40,8 тысячи рублей в месяц.

Специалист нефтегазовой отрасли

Несмотря на общемировые потрясения, нефтегазовый сектор по-прежнему остается важной частью российской экономики. Сейчас в этой сфере наблюдается отток специалистов: нефтегазовые предприятия в основном находятся в северных регионах, погодные условия которых для многих людей не подходят. Кроме того, сотрудники стареют и выходят на пенсию, а молодежь мало интересуется этой отраслью.

В это же время нефтегазовый сектор заинтересован в привлечении молодых специалистов, поэтому многие компании сотрудничают с профильными вузами и ссузами: организуют практику, семинары, лектории и даже совместные учебные программы. Попасть на работу в желаемую организацию можно сразу по окончании университета или колледжа.

Важно заметить, что нефтегазовая промышленность — это не только непосредственная работа на месторождениях, но также труд IT-специалистов, маркетологов, менеджеров и других сотрудников, обеспечивающих имидж компании. А если заглянуть еще чуть дальше в будущее, станет очевидно, что вскоре во всем мире поднимется спрос на экспертов по альтернативным источникам энергии, поскольку ископаемые источники истощаются и дорожают.

Востребованные профессии в нефтегазовой отрасли: инженер-нефтяник;

геолог;

техник;

землеустроитель;

бурильщик.

85 000 рублей средняя зарплата инженера-нефтяника в России, по данным сервиса «ГородРабот.ру»

Что поможет облегчить смену профессии?

«Возможно, ваша профессия сейчас далека от тренда. Здесь я советую не паниковать, не делать резких движений, чтобы идти и переучиваться — особенно в состоянии тревоги. Я предлагаю поисследовать то, как может трансформироваться именно ваша специальность, какие там есть тренды и как можно укрепить свои навыки и знания там. Многие профессионалы попадают в "туннель" из-за повторяющейся каждый день работы», — говорит карьерный коуч Виктория Рыбакова. По ее словам, возможности для роста всегда есть, просто иногда их нужно поискать.

Если хочется сменить сферу деятельности, но пока непонятно как, Виктория Рыбакова советует начать с нескольких шагов.

Как определиться со сменой профессии?

1. Самоанализ. Оцените свои интересы, навыки и ценности в карьере. Размышления о личном счастье и удовлетворенности помогут определить, какая профессия лучше всего соответствует конкретным потребностям.

2. Исследование новой профессии. Изучите различные профессии, которые вызывают интерес. Проведите исследование, чтобы узнать больше о требуемых навыках, обязанностях, перспективах роста, а также о том, какая из выбранных профессий самая высокооплачиваемая. Изучение информации о новой работе поможет понять, насколько она соответствует ожиданиям.

3. Приобретение новых навыков. Определите, какие навыки необходимы в новой профессии, и разработайте план для их освоения. Может потребоваться дополнительное образование — необязательно высшее. Это могут быть курсы, тренинги или профессиональное обучение.

4. Сеть контактов. Установите контакты с людьми, работающими в новой области. Поговорите с ними об их опыте, вызовах и преимуществах работы в этой профессии. Они могут поделиться ценными советами и помочь лучше понять, что ожидает в желаемой сфере.

5. Постепенный переход. Рассмотрите возможность постепенного перехода в новую профессию. Начните с частичной занятости, фриланса или волонтерства в новой области, чтобы получить практический опыт и оценить, насколько эта профессия соответствует ожиданиям.

6. Финансовое планирование. Смена профессии может повлечь изменения в доходе — как минимум временные. Продумайте финансовый план и убедитесь, что можете позволить себе переход на новую профессию. Рассмотрите возможность сокращения расходов или сохранения дополнительных финансовых резервов на период адаптации.

7. Разработка плана действий. Создайте детальный план действий для своего перехода. Определите конкретные шаги, сроки и ресурсы, необходимые для достижения целей. Регулярно отслеживайте свой прогресс и вносите коррективы в план при необходимости.