Развитие ребенка с опорой на любовь: советы психолога

Как вырастить ребенка, чтобы он был гармоничным, счастливым и гениальным? Кандидат психологических наук Наталья Искра в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что в основе всего должны быть теплые отношения с родителями.

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«Прежде всего, нужно создать с ребенком отношения, в которых он чувствует себя любимым, признанным, принятым, чувствует поддержку. «Достаточно хороший родитель» 70% времени ведет себя адекватно. К этой базе важно добавить социальное окружение, – у него должна быть развивающая среда, в которой есть чему учиться, что познавать», – пояснила она.

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Эксперт подчеркнула, что перегрузка развивающими занятиями, кружками и секциями не имеет ничего общего с гармоничным развитием, а больше про самореализацию родителя за счет ребенка. У такого ребенка возникнут неврозы, ему будет сложно социализироваться. С другой стороны, есть навыки, которые нужно развивать с малолетства, если родители видят, что ребенок талантлив в искусстве или его ждет карьера в каком-либо виде спорта.

Психолог уверена, что развитию каждого навыка – свое время у каждого ребенка. Но есть примерные возрастные рамки. Например, с 1,8 года до 5 лет очень важно предоставлять ребенку возможности для развития как пассивной речи, то есть восприятия набора словарного запаса, так и для того, чтобы он говорил. В этот период полезно естественное знакомство с иностранными языками, но не заучивание слов. Оптимальный возраст для освоения чтения – от 4,5 до 7 лет, если ребенок готов, способен синтезировать звуки в слоги, а слоги в слова. То, что однозначно нужно детям с самого раннего возраста – развитие мелкой и крупной моторики.

Наталья Искра отмечает, что не нужно сразу давать ответы на все вопросы ребенка, важно научить его самостоятельно искать ответ. Также очень полезно не просто хвалить за какое-то действие, а за старания ребенка, приложенные в процессе его совершения.