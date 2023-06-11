Как подготовить ребенка к лету

Лето – пора каникул и длительных прогулок на свежем воздухе. Каждый ребенок с нетерпением ждет этого времени. Для того, чтобы каникулы прошли комфортно, родителям стоит позаботиться о некоторых вопросах.

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1. Режим дня

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Многие дети мечтают о скорейшем наступлении каникул как минимум по одной причине: никаких ранних подъемов с утра. Конечно, организму необходимо выспаться, однако ежедневный сон для обеда, как предпочитают многие, станет не самым лучшим вариантом. Хотя бы потому, что после таких каникул организму будет крайне сложно перестроиться.

Также специалисты не советуют кардинально менять распорядок дня. Важно, чтобы ребенок проводил как можно больше времени на свежем воздухе и общался со сверстниками, однако и о занятиях забывать не стоит. Необходимо уделять время активным играм, спорту и занятиям, которые можно организовать совместно ребенку с родителями.

2. Летняя аптечка

Особое внимание стоит уделить подготовке аптечки на период летних каникул. Зачастую именно летом дети получают различные травмы, потому важно, чтобы в доступе всегда были антисептические средства, перекись водорода, бинты, йод и зеленка.

Нелишними в период жаркой погоды станут и средства от ожогов и солнцезащитные кремы. Наносить крем с солнцезащитным фильтром SPF или UVB нужно наносить на все открытые участки тела ребенка, чтобы избежать солнечных ожогов и не навредить коже. Лучше выбирать гипоаллергенные и водостойкие детские кремы с высокой степенью защиты (50 или больше) и наносите на кожу за 20-30 минут до выхода на улицу.

3. Одежда и обувь

Для комфортного пребывания на воздухе в жаркую погоду ребенку, как и взрослому, необходимо выбирать легкую одежду из натуральных и "дышащих" тканей. То же стоит сказать и про обувь – предпочтение стоит отдавать легким и удобным кроссовкам и сандалиям. Если ребенок еще достаточно маленький и при этом активный, желательно, чтобы мыс был закрыт, – это снизить риск получения травм.