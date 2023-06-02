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Ребенок-нарцисс: как вы развиваете в малыше самовлюбленность

Вы можете создать своему чаду большие проблемы в будущем.

Ребенок-нарцисс: как вы развиваете в малыше самовлюбленность
© WomanHit.ru

Если вы думали, что нарциссами становятся в сознательном возрасте, вы сильно заблуждаетесь. Очень часто родители невольно сами воспитывают ребенка, который вырастает настоящим нарциссом. Психологи рассказывают о родительском поведении, из-за которого самовлюбленность ребенка достигает пика.

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Скрытый нарцисс

Бывают родители, которые в душе мечтают проявиться, но всю жизнь не решаются выделиться. В конечном счете внимание родителя-скрытого нарцисса переходит на ребенка, с помощью которого взрослый пытается самоутвердиться. Его ребенок всегда первый, у него необычные хобби, прекрасные показатели в любой области. Все это делается не столько на благо ребенка, сколько для того, чтобы вызвать зависть других родителей. К сожалению, ребенок с таким родителем растет с понимаем, что он заслуживает любви только тогда, когда выполняет задачу лучше других. Естественно, постоянно быть первым невозможно, и в будущем у таких детей возникают большие сложности с принятием неудач. Также ребенок начинает искренне считать себя самым лучшим, мнение других людей для него не имеет значения, ведь родители всегда только хвалят и убеждают ребенка в его неповторимости.

Обесценивающий родитель

Следующая ситуация происходит очень часто в семьях, где есть как минимум два ребенка. Родитель бесконечно хвалит одного и так же часто критикует другого или других детей. Во-первых, тем самым вы разжигаете нездоровую конкуренцию между детьми, а во-вторых, воспитываете одного из детей с неадекватной самооценкой. Ребенок, которого постоянно хвалят и игнорируют все его промахи, вырастает человеком, пренебрегающим мнением и чувствами других, стоит ли говорить, как тяжело таким людям в будущем создать доверительные отношения с партнером.

Демонстративный родитель

В отличие от скрытых нарциссов, демонстративные родители всегда стремятся занять лидирующие позиции и все окружающие должны об этом знать. Своих детей такие родители воспитывают в жестком режиме — будь лучшим, как мы, иначе в том, что ты делаешь, просто нет смысла. Буквально с рождения такой ребенок попадает в гонку, которая приведет его не столько к успеху, сколько к тревожности и нереалистичной оценке самого себя. Все, кто будет в чем-то отставать от такого ребенка, а в будущем — взрослого, не будут им приняты всерьез. Есть большая вероятность остаться лучшим в своих глазах, но безнадежно одиноким, ведь терпеть пренебрежительное отношение мало кто согласен.

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