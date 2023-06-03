Стоит ли детям учиться на каникулах

Психолог Мифтахова: учёба вместо отдыха не пойдёт ребёнку впрок. По её мнению, большую роль играет мотивация — если школьник не хочет учиться, то и педагогического эффекта такие занятия иметь не будут. Поэтому надо искать разные подходы — например, геймифицировать процесс или вместе читать интересные книги. Если же перегрузить ребёнка, то в школу он пойдёт полностью выгоревшим, а не отдохнувшим.

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Кому можно учиться на каникулах

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Психолог и эксперт цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Эльмира Мифтахова считает, что к учёбе летом надо подходить строго индивидуально. Если ребёнок полностью настроен на отдых и категорически не хочет за парту, то заставить его вряд ли удастся. Но если подтянуться всё-таки надо, то можно найти такой формат занятий, чтобы он отличался от обычных школьных уроков. Это могут быть занятия с элементами геймификации на учебных онлайн-платформах или обучающие видеоролики.

Ни в коем случае не должно быть ситуации, при которой родители отдыхают, а чадо сидит над учебниками. Так можно только испортить отношения в семье. Кроме этого, не стоит позволять детям всё лето сидеть до поздней ночи за компьютером. Выходить из такого режима в сентябре будет очень сложно, рассказала психолог «Газете.Ru».

Но главное — нельзя превращать каникулы в постоянную ругань с дитём. Для этого надо предварительно договориться о том, что придётся потратить время на обучение. Нет ничего хуже, чем внезапное требование бросить друзей, вернуться с улицы и сесть за учебники.

не перегружены занятиями и кружками в основное время;

сами хотят учиться;

сами могут выбрать, чем хотят заниматься;

не настроились на конкретный вариант отдыха (например, пионерлагерь). Поэтому учёба летом подходит тем детям, которые:

Как разнообразить учёбу на каникулах