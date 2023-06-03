Названы самые популярные специальности для подростков на лето

Россиянам от 14 лет теперь проще устраиваться на работу.
Не так давно принятый Госдумой закон упраздняет требование по получению согласия из органов опеки на трудоустройство несовершеннолетних. Теперь россиянам проще устраиваться на работу на время каникул.
Их рабочий день по-прежнему не должен превышать четырех-шести часов и не должен мешать образовательному процессу. Что касается лета, по утверждению специалистов, подростки чаще всего устраиваются в общепит – на кухню или официантами.
Помимо этого летом хватает работы аниматорам и, как всегда, компаниям доставок не хватает курьеров. Также несовершеннолетние россияне могут привлекаться к работам по озеленению и благоустройству населенных пунктов.