Названы самые популярные специальности для подростков на лето

Россиянам от 14 лет теперь проще устраиваться на работу.

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Не так давно принятый Госдумой закон упраздняет требование по получению согласия из органов опеки на трудоустройство несовершеннолетних. Теперь россиянам проще устраиваться на работу на время каникул.

Их рабочий день по-прежнему не должен превышать четырех-шести часов и не должен мешать образовательному процессу. Что касается лета, по утверждению специалистов, подростки чаще всего устраиваются в общепит – на кухню или официантами.