Отдых без гаджетов: чем занять ребенка на летних каникулах
На дворе лето, а значит, пришла пора длинных школьных каникул. За это время детям нужно не только отдохнуть от учебы, но и не растерять уже полученные знания.
О том, как правильно спланировать лето для ребенка, «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.
Первые две недели
В самом начале летних каникул важно полностью освободить ребенка от каких-либо учебных нагрузок.
— В первые две недели после окончания учебного процесса нужно дать ребенку возможность отдохнуть от занятий, — советует собеседница «ВМ». — Единственное, что нужно оставить, — чтение. В остальное время ребенок может отдыхать.
Расстановка приоритетов
После двухнедельного отдыха можно возобновить занятия. Получение знаний — самая полезная деятельность для юного ума. Но здесь важно правильно расставить приоритеты, ограничив круг дисциплин.
— Прежде всего, важно обратить внимание на предметы, по которым ребенок отставал в течение учебного года. По ним можно взять репетиторов либо просто организовать учебный процесс, чтобы ребенок выполнял задания и восполнял пробелы в знаниях, — объясняет психолог.
Также важно углублять знания по предметам, которые нравятся самому ребенку. Например, можно предложить прослушать, а потом пересказать лекции на интересующие его темы (бесплатные курсы можно найти в библиотеке МЭШ или на других образовательных платформах).
Кроме того, в летнее время следует поддерживать знания по иностранным языкам, чтобы не потерять навык.
Расчет времени
Планируя летние занятия, помните, что у ребенка все же каникулы. Важно, чтобы он не был перегружен.
При расчете времени занятий руководствуйтесь следующим принципом:
— Занятия не должны занимать у ребенка более двух часов в день. И обязательно должны быть два-три дня для отдыха, когда ребенок может быть предоставлен сам себе — отдыхать, развлекаться, заниматься спортом и гулять, — советует специалист.
Акцент на полезном досуге
Наиболее полезны для ребенка два вида «досуговой» активности:
двигательная — прогулки на свежем воздухе, спортивные игры, велосипед, плавание, бадминтон, теннис и др.;познавательная — посещение музеев, галерей, достопримечательностей.
Кроме того, ребенку важно проводить время на природе. Подойдут поездки на море, к каким-либо водоемам (река, озеро, пруд), а также прогулки в лесу или в горной местности.
— Все эти природные объекты помогают в восстановлении нервной системы, — объясняет Наумова. — В течение учебного года дети волновались и переживали, природа поможет им восстановиться.
Общение со сверстниками
Несмотря на летний период, ребенку нужно давать возможность общаться со сверстниками. В этом смысле отправлять его на все лето в деревню, где нет детей его возраста, — не очень хорошая идея.
При возможности можно отправить ребенка в оздоровительный лагерь. Или самостоятельно организовать поездку вместе с семьями, в которых есть дети возраста вашего чада.