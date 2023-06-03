Домашнее задание для школьников предложили отменить в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о необходимости на законодательном уровне запретить давать школьником домашнее задания, сообщает ИА DEITA.RU. Он рассказал, что о такой мере изначально попросил его сын.

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После депутат провел совещание с родителями школьников в Москве, которые также выступили за отмену "домашки".

По словам парламентария, образовательная система в РФ требует изменений и отмена заданий будет своевременной. Такая мера, по его мнению, пойдет на пользу учащимся и педагогам, так как значительно разгрузит их.

Даванков сообщил, что в скором времени обсудит такое предложения со специалистами департамента образования Москвы.

При этом парламентарий предлагает ввести в школах обучению новых технологий, увеличить количество кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Такие занятия он считает нужным проводить на бесплатной основе.