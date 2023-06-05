Как получить бесплатную путевку в детский лагерь

Лето — любимая пора детей, ведь в это время наступают самые долгие каникулы, и можно отправиться отдыхать в летний лагерь. Многие родители задаются вопросом, как получить бесплатную путевку в детские оздоровительные лагеря. Сегодня существует немало организаций отдыха и оздоровления детей, которые могут помочь семьям с летним отдыхом.

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«Лента.ру» выяснила, кто может претендовать на бесплатную путевку в детские оздоровительные лагеря, как правильно подать заявление на эту путевку и куда обратиться, чтобы ее получить.

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Какими бывают бесплатные путевки в детские лагеря от государства?

Положения на тему отдыха и оздоровления детей содержатся в законе РФ выделяют ограниченное количество бесплатных путевок в детские лагеря.

Регионы распределяют объем бесплатных путевок для детей между органами соцзащиты, образовательными и медицинскими учреждениями. Поэтому у родителей есть возможность получения бесплатных путевок для детей из разных источников, — Татьяна Папова, эксперт «Актион Образование».

На получение бесплатной путевки в оздоровительный лагерь могут рассчитывать как льготники — в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей, — так и каждый талантливый ребенок в возрасте 11-17 лет. Как объяснил в беседе с «Лентой.ру» директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев, бесплатные путевки в организации отдыха выделяются за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте или общественной деятельности. Талантливый ребенок может получить бесплатную путевку на конкурсной основе в один из федеральных детских центров.

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Куда ребенок может получить путевку за успехи в творчестве: детский центр «Орленок» близ Туапсе;

детский центр «Артек» недалеко от Ялты;

детский центр «Смена» в городском округе Анапа;

детский центр «Океан» во Владивостоке.

Получить бесплатные путевки туда можно как за счет федерального бюджета, так и региональной квоты. Положения о конкурсах публикуются на официальных сайтах детских центров, — Игорь Журавлев, директор Всероссийского детского центра «Смена»

Кто может получать бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Среди тех, кто может получить бесплатную путевку в организации отдыха детей, первое место занимают льготники. Это дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, — путевки в организации отдыха выдаются на детей в возрасте 7-17 лет.

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Кроме того, на получение путевок в детские оздоровительные лагеря могут рассчитывать дети с ограниченными возможностями здоровья или имеющие группу инвалидности, а также воспитывающиеся в семьях, где один или оба родителя имеют инвалидность. Данная льгота в плане получения бесплатных путевок в детские лагеря распространяется на детей в возрасте 7-15 лет.

Дети из малообеспеченных семей

Бесплатные путевки в организации отдыха полагаются также детям 7-17 лет из малообеспеченных семей, если доход в расчете на одного человека не достигает прожиточного минимума, и ряду других льготных категорий.

Что касается талантливых детей, то они получают путевки в федеральные детские центры на конкурсной основе

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Как подать заявку на бесплатное получение путевки в детский лагерь в 2023 году?

Порядок обращения для получения бесплатных путевок в детские лагеря отличается для льготников и талантливых детей. По словам Татьяны Паповой, для получения бесплатной путевки в оздоровительный лагерь родители ребенка-льготника или другие законные представители должны обратиться в отделение соцзащиты по месту регистрации или в МФЦ.

Заявку для получения путевки в оздоровительный лагерь можно подать лично, через «Госуслуги», по почте или электронным письмом. К заявлению прилагают пакет документов — список может варьироваться в зависимости от региона.

Как правило, в него входит удостоверение личности одного из родителей, опекунов или иных законных представителей ребенка — например, если путевки в оздоровительный лагерь получают дети, оставшиеся без попечения родителей, — Татьяна Папова, эксперт «Актион Образование».

Кроме того, чтобы подать заявление на бесплатную путевку, потребуется свидетельство о рождении ребенка либо паспорт, если школьнику уже исполнилось 14 лет. Также для получения бесплатных путевок в детские лагеря необходимы документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

справка об инвалидности;

справка о статусе сироты, если на получение бесплатных путевок в детские лагеря претендуют дети, оставшиеся без попечения родителей;

справка о составе семьи;

справка о доходах каждого члена семьи;

ряд других документов. Документы для подтверждения принадлежности к льготной категории:

Решение о том, предоставлять ли бесплатную путевку в летний лагерь, органы соцзащиты принимают в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки. После того как заявление на бесплатную путевку в организации отдыха детей зарегистрировано, ребенка поставят в очередь, прислав соответствующее уведомление, — Татьяна Папова, эксперт «Актион Образование».

Какие особенности получения бесплатных путевок в детские лагеря есть в регионах?

Местные власти вправе устанавливать дополнительные требования для оформления на льготников бесплатных путевок в детские лагеря. Поэтому как именно подавать заявление на бесплатную путевку в организации отдыха и оздоровления детей, лучше всего заранее уточнить в конкретном ведомстве.

Кроме того, если родители задумываются о том, как получить бесплатную путевку в летний лагерь, им стоит учесть, что местные власти вправе расширять предложенный перечень льготников, издав соответствующие нормативные акты.

Российские регионы вправе устанавливать дополнительные требования для оформления бесплатных путевок в детские лагеря на льготников, а также расширять перечень категорий граждан с особыми правами.

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В частности, есть регионы, где бесплатную путевку в детский лагерь могут получить и члены многодетных семей. Кроме того, в некоторых субъектах РФ лагеря организуют дополнительные программы бесплатного детского отдыха. Информацию о том, как получить бесплатную путевку в детский лагерь по региональной квоте, можно найти на сайтах местных администраций.

Как подать заявку на бесплатную путевку в федеральный детский центр?

Что касается получения бесплатных путевок для талантливых детей, то Игорь Журавлев советует прежде всего зайти на официальный сайт одного из федеральных детских центров, ознакомиться со списком образовательных программ и прочитать положения о конкурсном отборе.

Положение разъясняет, кто может получить бесплатную путевку в организацию отдыха и оздоровления детей, в какие сроки нужно подать документы, кто войдет в состав жюри конкурса и когда объявят результаты, — Игорь Журавлев, директор Всероссийского детского центра «Смена».

Для получения бесплатной путевки в одну из федеральных организаций отдыха и оздоровления детей потребуется отдельный пакет документов.

Документы для получения путевки в федеральную организацию отдыха детей:

копия документа, удостоверяющего личность ребенка;

заявление родителя или законного представителя ребенка;

характеристика, заверенная подписью директора и печатью учебного учреждения;

ряд других документов.

Как бесплатно получить путевку в детский лагерь при помощи благотворительных фондов и некоммерческих организаций (НКО)?

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, также могут получить бесплатную путевку в детский лагерь при помощи благотворительных фондов и НКО. Каждый такой центр самостоятельно определяет категории нуждающихся и бесплатно приглашает их в свои организации отдыха и оздоровления детей.

Например, слепоглухие дети могут получить бесплатную путевку в летний лагерь от фонда «Со-единение», а общественная организация «Ковчег» организует летние семейные инклюзивные лагеря отдыха и оздоровления детей с особенностями развития — аутизмом, ДЦП и прочими заболеваниями, — Татьяна Папова, эксперт «Актион Образование».

Чтобы получить бесплатную путевку в летний лагерь, родителям необходимо обращаться непосредственно в фонды, которые организуют заезды, и уточнять у них список необходимых документов.