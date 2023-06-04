Филолог рассказала, почему некоторые дети постоянно делают ошибки при чтении

Как хорошо уметь читать! А если не получается?

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Откуда берутся "необучаемые" дети? Что видят в текстах люди с дислексией? Как тренировать головной мозг и что вызывает рост новых нейронных связей? На вопросы "РГ" ответила научный сотрудник Центра языка и мозга Высшей школы экономики Светлана Дорофеева.

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По данным последних опросов и исследований, в школах от 20 до 30 процентов учеников - неуспевающие. Дети не могут прочитать условие простой задачки по математике, пишут "зверь" вместо "дверь", "Эврота" вместо "Европа". Дома родители занимаются с некоторыми с утра до ночи, а результата нет. Почему?

Светлана Дорофеева:

Причины трудностей обучения бывают самые разнообразные. Среди распространенных причин - дислексия, то есть специфическое нарушение чтения, и дисграфия - нарушение письма. При этом интеллект ребенка может быть совершенно нормальным. По нашим данным, в школах сегодня около 10 процентов учеников испытывают стойкие трудности с чтением и письмом. Точный процент по стране достоверно неизвестен. Во-первых, нужны очень массовые исследования, чтобы это выяснить, во-вторых, результат будет зависеть от того, какими тестами измерять навык чтения и какие контрольные критерии использовать для диагностики дислексии.

Как определить, есть у ребенка дислексия или нет? И куда обращаться родителям за помощью?

Светлана Дорофеева:

К нейропсихологу, логопеду, дефектологу, а также в специально организованные психолого-медико-педагогические комиссии. Чтобы понять, есть у ребенка дислексия или нет, сначала нужно провести ряд специальных тестов. Очень важны навыки различения звуков и букв, возможность оперировать ими и устанавливать связь между ними.

До недавнего времени в России не было стандартизированных тестов, позволяющих оценить, как ребенок различает звуки речи и способен ли проводить операции с ними. Мы разработали систему фонологических тестов ЗАРЯ (звуковой анализ русского языка). В ней семь тестов разного уровня сложности. Важно, что эти тесты сделаны в виде приложения для планшета. Это не только удобно для использования, но и позволяет давать всем участникам прослушивать одинаковые записи заданий, произнесенных диктором. То есть результаты не зависят от особенностей голоса того, кто проводит тестирование. Причем, исследование показало, что чем сложнее тест, тем точнее мы можем по его результатам ответить на вопрос: есть у ребенка дислексия или нет, и какие именно процессы нарушены. В наших экспериментах участвовали дети без нарушения слуха, с сохранным интеллектом - и обычные дети, и дети с дислексией.

Выяснилось, что самые большие сложности у русскоговорящих ребят с дислексией возникли с называнием первого звука в слове (гитара - "г") и с заменой звука в псевдослове - несуществующем, но похожем на обычное. Например, диктор говорит: "Замени звук "д" на "т" в слове "нинида"". Ребенок должен ответить: "Нинита".

Допустим, дислексия подтвердилась. А что дальше? Можно ли научить таких детей хорошо читать и грамотно писать?

Светлана Дорофеева:

Как минимум, такие примеры существуют. Вот хорошо знакомый мне случай. Мальчик, 10 лет. Хорошо разговаривает, умный, развита память, устная речь, а пишет вместо "Енисей" - "Есиней", "Энисей" или "Екисй". Может три раза переписать одно и то же слово, и каждый раз сделать в нем три разные ошибки. При этом, если ему удается прочитать или расслышать слово или предложение правильно, проблем с пониманием смысла нет. На три недели этого мальчика освободили от школьных занятий, создали дома максимально комфортную обстановку, объяснили, в чем именно его трудности, и занимались с ним ежедневно без выходных с 8 часов утра до 8 часов вечера каждый час. Занятие - всего по 3-5-7 минут по особой методике, с точным подбором упражнений в зоне ближайшего развития. Упражнения для каждого из дефицитов давались отдельно, в один час тренировали одну слабую функцию, в другой - другую. Как только ребенок уставал, занятие прекращались. Прогресс появился уже в конце второй недели, к концу третьей недели ребенок мог переписать больше десяти предложений без ошибки и вернулся в школу. Еще год поддерживающих занятий 2-3 раза в неделю, и ребенок смог учиться полностью самостоятельно.

Ученым известно, что происходит в головном мозге людей с трудностями чтения?

Светлана Дорофеева:

Чтение - сложнейший процесс. О мозговых механизмах чтения сейчас известно гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. Во многом - благодаря тому, что появились технические возможности исследовать и отличия в структурах мозга у людей с дислексией и без дислексии, и изучать процессы, происходящие в мозге во время чтения разного типа текстов. Однако, конечно, мы знаем до сих пор далеко не все. Но уже точно известно, что мозг пластичен, и что после интенсивного курса занятий по коррекции чтения в мозге вырастает множество новых нейронных связей - трактов белого вещества. Это подтверждено экспериментальными исследованиями.

В процессе чтения задействованы многие структуры головного мозга. И нарушение работы любой из них может привести к дислексии. При нарушении работы нескольких важных для чтения мозговых структур одновременно - трудности могут быть более ярко выраженными.

Интересно, как люди с дислексией описывают свое восприятие текстов?

Светлана Дорофеева:

Некоторые дети с дислексией говорят, что когда они видят текст, все крутится перед глазами: только что было слово "машина", а через секунду они уже видят слово "нашина" или "лашина". Только сейчас на кубике был слог "на", и тут же "выскочило" "но", "ни" или "ан". Представьте себе текст с постоянно бегающими строками (здесь можно посмотреть, как видят текст люди с дислексией - прим.).

Прочитать сможете? А переписать? То же самое может происходить и со звуками - человек слышит не совсем то, что вы произносите. А если нарушена обработка и букв, и звуков одновременно, представляете, как сложно ребенку? Естественно, он от такого мелькающего потока быстро устает, даже если пытается сконцентрироваться, нервная система истощается, нужен отдых. Если ребенка в такой ситуации ругать или стыдить - это никак ничему не поможет.

А вот интересно, есть ли разница в восприятии печатных текстов или компьютерных? Не путают ли дети с дислексией символы, смайлики?

Светлана Дорофеева:

Разница в восприятии рукописных текстов, печатных и представленных на экране, может быть. Но механизм обработки зрительной информации от этого не зависит. Если зрительная информация передается от глаз к мозгу неточно, то она будет получена мозгом неточно, независимо от того, с какого носителя ее прочитали. Другое дело, что некоторым людям с дислексией, с учетом их особенностей, может быть легче воспринимать тексты, написанные определенным шрифтом. Допустим, с увеличенным интервалом между буквами и между строками, без засечек, иногда - более крупным шрифтом с элементами, которые подчеркивают отличия в визуально похожих буквах. Некоторым людям легче воспринимать тексты при сниженной контрастности - не черный текст на белом фоне, а темно-коричневый на бежевом. Но тут нет универсальных решений. Это зависит от типа особенности обработки информации мозгом конкретного человека.

Будущим учителям в педвузах об этом рассказывают?

Светлана Дорофеева:

Рассказывают об этом будущим логопедам, нейропсихологам, дефектологам. Опытные педагоги, которые знают азы дефектологии или нейропсихологии, могут распознать детей с дислексией и дисграфией, но методиками работы с такими детьми редко владеют. Да и большинство этих методик плохо применимы в условиях массового обучения, когда в классе 25-30 человек. Для коррекции требуется точный подбор упражнений, чаще всего это индивидуальная работа или работа в малых группах детей с близким набором дефицитов. Обычные же школьные упражнения, например, "вставь пропущенную букву", могут быть для этих учеников не только бессмысленны, но и даже вредны. Если ребенок не точно видит все буквы или не может запомнить зрительный образ слова (даже если много раз его видел), то в лучшем случае при выполнении таких заданий он будет пытаться хоть что-то угадывать, тратя массу усилий. Но так и не запомнит образ слова, если не может его точно увидеть. Если в его внутреннем ощущении, например, "буквы все время прыгают и меняются". Это приносит детям большие страдания. Без адекватной помощи взрослых такие дети могут стать двоечниками и очень несчастными людьми.

Нарушения чтения и письма могут передаваться по наследству?

Светлана Дорофеева:

Да, наследственный фактор имеет значение, это подтверждено многими исследованиями. Но также имеют значение и другие факторы. Например, могут сказаться болезни мамы или длительный стресс мамы во время беременности, прием лекарств мамой во время беременности или ребенком в раннем возрасте, гипоксия в раннем возрасте. Родителям надо знать главное: основная причина - в особенностях работы головного мозга.

Можете назвать причины дислексии?

Светлана Дорофеева:

Можно назвать несколько самых распространенных гипотез.

Во-первых, очень распространенными считаются нарушения фонологической обработки, при которых ребенок может путать звуки речи (неверно воспринимать звуки, особенно в потоке речи). Из-за этого возникают ошибки и при сопоставлении звуков и букв при чтении.

Во-вторых, причиной дислексии могут быть нарушения в определенных клетках путей, которые передают информацию от органов восприятия (глаз, ушей) к областям мозга, которые должны эту информацию обработать ("увидеть", "расслышать"). Это может приводить к нарушениям зрительной обработки разного типа. В таких случаях дети могут ощущать мелькание букв, путать визуально похожие буквы, пропускать буквы или даже строки, добавлять лишние буквы, читать начало слова, а дальше озвучивать часть совсем другого слова. Этот вид нарушения чтения часто связан и с нарушением письма - трудно писать аккуратно то, что не точно видишь. При этом острота зрения у ребенка может быть хорошей.

В-третьих, дислексия может быть следствием мозжечковых нарушений. При мозжечковом дефиците могут возникать разные трудности, в том числе с одновременной обработкой информации разного типа - соединением зрительной, слуховой, моторной, языковой систем.

В целом, если ребенок вместо слова "бочка" слышит "почка" (перепутал звук), а пишет "покча" (перепутал звук, а потом еще поменял местами буквы), не спешите ругать его за невнимательность и лень. Возможно, ему требуется профессиональная помощь.

Как родителям понять, что у ребенка в школе могут быть сложности с чтением и письмом?

Светлана Дорофеева:

Прежде всего, родители должны насторожиться, если у ребенка отмечается задержка развития устной речи. Примерно у 40 процентов таких детей могут быть трудности с чтением и письмом.

Стоит насторожиться и обратиться к логопеду, если:

Ребенок нечетко произносит или проглатывает звуки;

Не может повторить несуществующее слово или ряд слов;

Плохо запоминает новые слова;

Если знакомое слово говорит хорошо, а незнакомое - с трудом воспринимает и повторяет с ошибками.

Также стоит насторожиться и обратиться к нейропсихологу, если:

Ребенок лет в 6 не может аккуратно раскрасить простой рисунок или даже обвести его по контуру;Не может срисовать аккуратно (соблюдая примерно пропорции) простую фигуру (например, квадрат, куб, овал);Часто путает, где "право" и "лево";Никак не может до автоматизма выучить часто повторяемые действия, например, завязывать шнурки;Плохо удерживает внимание;Очень быстро устает при попытках сконцентрироваться.