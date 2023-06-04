Куда жаловаться, если ребенка не приняли в детский сад

По статистике Минпросвещения, в стране работает более 46 тысяч садиков, а общее число их воспитанников — около 7,2 миллиона. Указ президента еще в 2012 году поставил цель обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей с трехлетнего возраста, но родители по-прежнему жалуются в соцсетях, что их ребенка не приняли. С какого возраста можно записать малыша в садик, куда обратиться, если не хватило места, и кто имеет право на льготы при зачислении, разбиралась «Парламентская газета».

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С двух месяцев или с трех лет

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Обычно детей отправляют в детский сад в три года, когда у родителя заканчивается отпуск по уходу за ребенком. Но на самом деле статья 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» позволяет родителям отдать чадо в детсад с двух месяцев. Это необходимо, например, родителям, которые по разным причинам не могут брать длительный отпуск. Правда, далеко не в каждом российском садике есть ясельные группы с условиями для младенцев. Возрастные границы устанавливает сама организация в зависимости от своих возможностей.

Записать ребенка в сад можно через портал госуслуг. Необходимо указать желаемую дату поступления и подходящие детские сады. Никакие сроки соблюдать не нужно, встать в очередь на получение места можно хоть сразу после рождения малыша. Также заявку можно подать в МФЦ или в отдел образования местной администрации.

Когда наступит дата, указанная в заявлении, ребенку дадут направление в детский сад, куда нужно будет прийти с необходимыми документами и заключить договор.

Преимущественное право

Заявления в детский сад попадают в общую очередь. Но на место в ней влияет, к какой льготной категории относится ребенок. На первых позициях идут дети с внеочередным правом на зачисление, за ними — дети с первоочередным правом, следом — дети с преимущественным правом и только потом все остальные.

Внеочередное право зачисления дают детям судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета и людей, пострадавших от ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Первоочередное право — детям-инвалидам, детям военнослужащих, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы, детям из многодетных семей.

Преимущественное право у детей, чьи братья и сестры уже ходят в конкретный садик.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, для льготных категорий было бы правильно установить получение места в саду безусловным. Это сделает распределение более справедливым и рациональным. Сейчас из-за общей очереди и расширения списка льготников некоторые люди, не имеющие преференций, например, молодые родители, постоянно отодвигаются вниз списка.

Если мест нет

В России дошкольное образование по закону не считается обязательным. Но указ президента от 7 мая 2012 года поручил Правительству обеспечить его доступность для каждого ребенка страны в возрасте от трех до семи лет. Государственный или муниципальный сад имеет право отказать в приеме только по одной причине — если в нем нет свободных мест. Тогда родителям, когда подойдет очередь, могут предложить место в другом садике.

Если такое предложение не поступило или варианты не устраивают, например, садик находится на другом конце города и ездить в него нет возможности, родители могут обратиться в местный отдел образования. Туда же можно написать жалобу, если распределение в детский сад происходит с нарушениями и ущемляет права ребенка.

В некоторых регионах родителям выплачивают компенсацию за то, что их ребенку не дали место в саду. И саму возможность, и размер компенсации устанавливают местные власти, а узнать о ней можно в органах соцзащиты. Например, в Красноярском крае выплачивают 4109 рублей, но не всем, назначают ее за детей от 1,5 до 3 лет из многодетных и студенческих семей.

Оплатить маткапиталом

Если место получить все же удалось, оплатить его или посещение кружков в нем можно деньгами из материнского капитала. Но есть условие: у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность.