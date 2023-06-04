Как научить ребенка справляться со скукой самостоятельно

Пока ребенок не подрос, мы считаем, что развлекать его — наша ответственность.

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— Мама! Мама! Мама!

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Впервые услышав, как ребенок произносит это слово, родители испытывают ни с чем не сравнимое счастье, нежность и любовь. Но со временем оно может начать вызывать совсем другие эмоции.

Скучающий ребенок затирает его до дыр, превращает в источник раздражения и фрустрации.

— Мама! Мама! Мама! Мне скууууучно!!!

Пока ребенок не подрос, мы считаем, что развлекать его — наша ответственность. Мы пытаемся занять малыша в каждое свободное мгновение. Игры, занятия, развивающие приложения и мультфильмы. Мы не жалеем времени и сил, ведь скоро малыш подрастет и научится играть самостоятельно.

Но большинство из нас ждет сюрприз. Ребенок подрастает, но играть самостоятельно не спешит. От «Мама, поиграй со мной» он в лучшем случае переходит к «А когда в гости придет Катя, Вася, Наташа?», а в худшем — к бесконечному: «Мама, можно планшет, приставку, телефон??»

Научиться играть самостоятельно не так уж просто. Само по себе это вряд ли произойдет. Это длительный процесс, требующий усилий. Но если направить ребенка по этому пути, помочь ему сделать первые шаги, дальше он будет осваивать его уже самостоятельно.

Главное — подстегнуть детскую фантазия, запустить процесс. И приучить ребенка к мысли, что многое он может сам, и ему не всегда нужны другие люди, чтобы хорошо провести время.

Коробочка для борьбы со скукой

Коробочка для борьбы со скукой может стать отличным подспорьем в деле обучения ребенка самостоятельности. Вместо коробочки можно использовать банку, корзинку, шкатулку — все что есть под рукой или в ближайшем магазине.

Первый шаг - украсить коробку, сделать так, чтобы ребенку было интересно и приятно использовать ее. Для этого можно использовать наклейки с любимыми персонажами, бусинки или стразы, краски или фломастеры, цветную бумагу, сухие цветы или листья. Пусть ребенок творит от души, ведь это будет его личная коробка для борьбы со скукой.

Подготовьте несколько десятков бумажных полосок или квадратиков, лучше, если они будут разного цвета.

А теперь самое главное - начните писать рецепт борьбы со скукой. На каждом листочке будет отдельный его ингредиент. И тут уж все зависит от вашей фантазии, вкуса ребенка, его любимых занятий. Очень важно, чтобы ребенок активно участвовал на этом этапе и помог вам придумать те занятия, которые развлекут его и позволят интересно провести время.

Какие же идеи могут попасть в нашу коробку? Сначала представьте, что вы оказались в ситуации, когда под рукой у ребенка нет ничего, кроме собственного тела. Что делать? Чем развлечься? Записываем:

— Танцевать;

— Учиться делать стойку на руках;

— Тренировать походку крокодила (погуглите, это очень забавно);

— Изображать различных животных;

— Сделать пальчиковый театр теней;

— Корчить смешные рожицы или пытаться сделать фигуры из пальцев;

— Имитировать голоса персонажей из мультфильмов;

— Придумать волшебную историю и попытаться ее запомнить.

Дальше можно записать вещи, которые вы часто носите с собой или их легко найти почти в любом месте:

— Камушек;

— Палочка или прутик;

— Карандаш, фломастер или мелок;

— Пластиковая крышка или бутылка.

— Лист бумаги;

— Зеркальце.

Вместе с ребенком придумайте, что можно сделать с этими предметами: рисовать на песке, пускать солнечные зайчики, нарисовать что-нибудь на плоском камушке, сделать самолетик из листа бумаги.

Придумайте темы, из которых ребенок сможет сделать историю, игру или спектакль:

— Что, если бы наш дом превратился в дворец из сладостей?

— Что, если бы где-то рядом был спрятан клад и тебе пришлось его искать?

— Если бы все кустики вокруг дома превратились в милых маленьких щенков и тебе пришлось бы о них заботиться?

— Если у тебя появилась суперсила? Какая бы это была суперсила и что бы ты с ней сделал?

В зависимости от возраста ребенка, его интересов и вкусов, можно добавлять все новые и новые идеи: занятия во время отпуска, в самолете, в машине, на даче, на пляже, дома и так далее.

Можно сделать одну большую коробку для дома и маленькие конверты для путешествий и поездок.

И в следующий раз, когда вы услышите «Мама, мне скучно», скажите «Давай поскорее заглянем в нашу коробку».