“Сколько любви и счастья”: Нюша поделилась семейными снимками

Уже шесть лет певица Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Девушка родила ему двоих детей. Нюша и Игорь воспитывают 4-летнюю Серафиму-Симбу и полуторагодовалого сына Саффрона. Оба ребенка появились на свет за пределами России. Симба родилась в одном их элитных госпиталей Майами, а Саффрон – в Дубае. С момента рождения сына семья проживает в Эмиратах. Нюша признается, что ее мужу так легче осуществлять перелеты по работе. Нередко артистка делится фотографиями с детьми.