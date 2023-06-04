“Сколько любви и счастья”: Нюша поделилась семейными снимками
Уже шесть лет певица Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Девушка родила ему двоих детей. Нюша и Игорь воспитывают 4-летнюю Серафиму-Симбу и полуторагодовалого сына Саффрона. Оба ребенка появились на свет за пределами России. Симба родилась в одном их элитных госпиталей Майами, а Саффрон – в Дубае. С момента рождения сына семья проживает в Эмиратах. Нюша признается, что ее мужу так легче осуществлять перелеты по работе. Нередко артистка делится фотографиями с детьми.
Например, недавно певица опубликовала семейные фотографии.
“Словами сложно описать, сколько любви, нежности и счастья в этих моментах – фотографиях. Попробуйте почувствовать. Смотреть на то, как взрослеет и меняется твой ребенок бесконечно интересно, ведь все самые лучшие качества родителей переходят и трансформируются в одном или больше новоиспеченных мирах. Им только предстоит исследовать это путешествие. Мои две вселенные”, – написала артистка.
Нюша показала своего подросшего сына. Саффрон растет обворожительным голубоглазым блондином. Многие отмечают, что мальчик очень похож на своего отца.
“Саффрон – копия Игоря”,
“Мальчик очень похож на своего папу”,
“Малой, по мне, копия папы”,
“Ого, как младший на мужа похож”, – пишут фолловеры.
А вот старшая дочь Серафима-Симба унаследовала черты от мамы.
“Дочка у Нюши на самом деле очень красивая, в ней есть такая красота необычная, как у Нюши”,
“Ну какая же Симба красотка – вся в маму”,
“Мама и дочь невероятно похожи”,
“Серафима копия мамы”, – отмечают подписчики.