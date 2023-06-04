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“Сколько любви и счастья”: Нюша поделилась семейными снимками

Уже шесть лет певица Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Девушка родила ему двоих детей. Нюша и Игорь воспитывают 4-летнюю Серафиму-Симбу и полуторагодовалого сына Саффрона. Оба ребенка появились на свет за пределами России. Симба родилась в одном их элитных госпиталей Майами, а Саффрон – в Дубае. С момента рождения сына семья проживает в Эмиратах. Нюша признается, что ее мужу так легче осуществлять перелеты по работе. Нередко артистка делится фотографиями с детьми.

“Сколько любви и счастья”: Нюша поделилась семейными снимками
© New Magazine

Например, недавно певица опубликовала семейные фотографии.

“Словами сложно описать, сколько любви, нежности и счастья в этих моментах – фотографиях. Попробуйте почувствовать. Смотреть на то, как взрослеет и меняется твой ребенок бесконечно интересно, ведь все самые лучшие качества родителей переходят и трансформируются в одном или больше новоиспеченных мирах. Им только предстоит исследовать это путешествие. Мои две вселенные”, – написала артистка.

Нюша показала своего подросшего сына. Саффрон растет обворожительным голубоглазым блондином. Многие отмечают, что мальчик очень похож на своего отца.

“Саффрон – копия Игоря”,

“Мальчик очень похож на своего папу”,

“Малой, по мне, копия папы”,

“Ого, как младший на мужа похож”, – пишут фолловеры.

А вот старшая дочь Серафима-Симба унаследовала черты от мамы.

“Дочка у Нюши на самом деле очень красивая, в ней есть такая красота необычная, как у Нюши”,

“Ну какая же Симба красотка – вся в маму”,

“Мама и дочь невероятно похожи”,

“Серафима копия мамы”, – отмечают подписчики.

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