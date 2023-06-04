Психолог посоветовал учить ребёнка слушать, чтобы правильно разрешать конфликты

Психолог Самбурский посоветовал учить ребёнка слушать, чтобы правильно разрешать конфликты. Ссоры и разногласия — это неотъемлемая часть нашей жизни. Недаром говорится, что в споре рождается истина. Причём кризисы встречаются в любом возрасте. И дети тоже ссорятся: из-за игрушек, обидных слов, разных взглядов на жизнь. Чем старше они становятся, тем серьёзней их конфликты. Поэтому нельзя замалчивать эту тему, а, напротив, нужно научить своё чадо спорить «экологично» с малых лет.

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Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский посоветовал объяснить на конкретных примерах, что такое конфликт. Далеко ходить не надо.

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«Например, конфликт, это когда ребёнок хочет играть в футбол, а его друг — в шахматы. Или, когда ребёнок хочет есть пиццу, а мама хочет, чтобы он ел овощи. Потом расскажите, что конфликты могут возникать по разным причинам и это абсолютно нормально. При этом конфликты могут быть полезными или вредными в зависимости от того, как они решаются. Например, конфликт может быть полезным, если он помогает найти лучшее решение для всех или улучшить отношения с другими людьми. Вреден конфликт, если он приводит к насилию, обидам или разрыву связей с другими людьми», — объяснил эксперт.

Когда родители объяснили детям, что такое конфликты и зачем они нужны, можно перейти к тому, как правильно их решать. Для начала нужно научить дитя слушать и говорить.

Стоит объяснить, что для решения конфликта важно слушать и говорить с другими людьми, быть внимательным и уважительным: не перебивать, не оскорблять, не обвинять и не смеяться над оппонентом. К слову, если сами взрослые не следуют этому совету, то никогда не поздно начать и им. ;)

Также стоит сказать ребёнку, что для решения конфликта важно думать и выбирать вариант, который будет хорошим для всех участников. Не помешает даже спрашивать мнения третьей стороны: семьи, других друзей.

«Чтобы конфликт не вспыхнул вновь, ребёнок должен быть ответственным и последовательным, не нарушать обещания. Чтобы проверить результаты разрешения конфликта, порекомендуйте ребенку следить за тем, как меняются отношения с другим человеком. Научите его замечать улучшения или ухудшения в ситуациях. Подготовьте к тому, что иногда ему придется менять свое решение или просить прощения», — заключил Самбурский.