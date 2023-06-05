Психолог дала рекомендации для облегчения состояния выпускников и их родителей

«Придумайте семейные ритуалы. Если у вас есть уже сложившиеся ритуалы, например, хотя бы один прием пищи проводить всей семьей за общим столом, уделите им особое внимание в этот период. Также здорово придумать что-то поддерживающее до и после экзамена: записка с теплыми словами утром на столе, сообщение с напутствием и так далее», — заключила психолог.