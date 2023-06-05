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Психолог дала рекомендации для облегчения состояния выпускников и их родителей

Рекомендации для облегчения состояния выпускников и их родителей в период сдачи школьниками ЕГЭ в беседе с «Мослентой» дала психолог в Филипповой школе Ксения Кузьмина. В первую очередь она посоветовала взрослым контролировать собственное состояние.

Психолог дала рекомендации для облегчения состояния выпускников и их родителей
© Мослента

«Если ощущаете, что для вас самих уровень стресса в период экзаменов ребенка становится тяжело переносим — организуйте себе помощь: поговорите с друзьями, близкими, обратитесь к помогающему специалисту. Чтобы быть настоящей поддержкой выпускнику, нужно самому иметь для этого достаточно ресурсов», — пояснила специалист.

Кроме того, следует следить за режимом ребенка. Вместо ночной зубрежки лучше повторить материал перед сном и затем утром, не в ущерб сну и завтраку.

Кузьмина добавила, что совместно с подростком нужно продумать как минимум три альтернативных плана действий в зависимости от результата экзаменов. Это и осознание поддержки семьей при любых обстоятельствах, придадут большую уверенность и не дадут развиться страху неудачи, подчеркнула эксперт.

«Придумайте семейные ритуалы. Если у вас есть уже сложившиеся ритуалы, например, хотя бы один прием пищи проводить всей семьей за общим столом, уделите им особое внимание в этот период. Также здорово придумать что-то поддерживающее до и после экзамена: записка с теплыми словами утром на столе, сообщение с напутствием и так далее», — заключила психолог.

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