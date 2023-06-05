Как выжить летом с детьми

Вот и наступило лето — самая весёлая пора для детей… но не для родителей.

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Пока мальчики и девочки наслаждаются своими заслуженными каникулами, для взрослых наступает сложное время: нужно успевать и работать, и следить за получившими долгожданную свободу школьниками.

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Тлум.Ру рассказывает, как занятым мамам и папам провести лето с детьми и не потерять остатки нервных клеток.

№ 1. Больше свежего воздуха

Вы, вероятно, уже устали это слушать, но свежий воздух очень полезен для здоровья, причём как для детского, так и для взрослого. Чем чаще вы выходите гулять вместе с детьми, тем лучше будет всем вам: такие прогулки способствуют укреплению здоровья, улучшению ваших отношений с детьми, и, что самое главное — нагулявшись, дети успеют устать и не будут сильно безобразничать дома. В общем, одни плюсы.Если вы работаете из дома, устраивайте такие прогулки в обеденный перерыв — если рядом есть парк или лес, то можно даже организовать с детьми мини-пикник.

№ 2. Лагеря

Конечно, дача у бабушки или дедушки — идеальный вариант, но он доступен не всем, к тому же, иногда ребёнок попросту не хочет уезжать из города. Если по какой-то причине отправлять его в лагерь в другой город не хочется или не получается, всегда есть опция городских рекреаций — те же лагеря существуют и в таком формате. Ребёнок ходит туда днём как в школу и возвращается вечером.

№ 3. Отпуск

Многие берут отпуск летом — почему вы должны быть исключением? Вместо того, чтобы просиживать тёплые деньки в душном офисе, куда лучше отправиться куда-то в одиночестве, со своим партнёром или всей семьёй — это уж как вам больше нравится. Выбор не ограничен: уехать в горы, на морской курорт, в другой город для просмотра достопримечательностей или и вовсе отправиться на дачу: огородничать или жарить шашлыки. В общем, есть, из чего выбирать — отпуск может быть активным или пассивным, дорогим или бюджетным, главный его смысл — отдохнуть, так что планируйте его под себя.

№ 4. Занятия для ребёнка

Если дети кажутся слишком активными, книги из списка чтения на лето пылятся в шкафу, а сами малыши не занимаются хобби, можно предложить им придумать что-то весёлое на лето. Например, предложить собрать летнюю коллекцию — это может быть что угодно, например, необычные камешки или фотографии разных цветов. Если детей несколько, хорошей идеей будет устроить соревнование — кто сделает больше всего фотографий, тот и победил. Главное — не назначать слишком серьёзную награду, чтобы малыши не переругались.

№ 5. Объединитесь с друзьями