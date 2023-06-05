Как обезопасить летний отдых для детей

Начались летние каникулы, у детей появилось больше свободного времени. Как сделать так, чтобы отдых запомнился яркими и радостными событиями и обезопасить ребенка от происшествий на воде, дороге, улице, рядом с линиями электропередачи и у поездов рассказали эксперты.

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Круглый стол состоялся в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

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Где? С кем? Зачем?

Заместитель начальника Управления ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Татьяна Гордеева напомнила о необходимости постоянного контроля за ребенком.

- Летом дети большую часть времени представлены себе, поэтому родители должны проинструктировать их, как правильно себя вести, - советует специалист.

– В частности, нельзя посещать заброшенные территории, стройки, опасные места, нельзя общаться с незнакомыми людьми на улице. Ребенку нужно объяснить, что если незнакомые люди задают ему вопросы о возрасте, месте жительства, стараются выяснить другие подробности жизни, нужно немедленно сообщить об этом родителям. - Ребенок может стать не просто объектом преступных действий, но и быть вовлечен в преступные схемы, например, по распространению наркотических веществ, - предупреждает работник правоохранительных органов.

- В идеале родителям следует как можно больше времени проводить с ребенком, понимать, где он находится, знать круг его общения. Кроме того, детям необходимо объяснить правила безопасности в интернет-пространстве. Родители должны знать, какие ресурсы посещает ребенок, интересоваться содержанием переписок, - считает Гордеева.

Еще одна летняя опасность – открытые окна

- Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с окнами, - говорит эксперт. - Наиболее актуально это для детей в возрасте до семи лет. Взрослые должны понимать, что москитная сетка не убережет любопытного ребенка от падения.

По словам Татьяны Гордеевой, за 4 месяца этого года зарегистрировано 333 факта самовольных уходов несовершеннолетних из места жительства. Наиболее частая причина – конфликты с родителями.

- Ребенок, оказавшийся на улице в вечернее время один, привлекает внимание маргинальных элементов, - констатирует специалист.

- Если ребенок потерялся, если родители не знают его места нахождения, не следует затягивать с обращением в полицию. Промедление может стать причиной трагедии.

На дорогах

Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина рассказала, что, как правило, в летнее время, отмечается всплеск числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних:

– Во избежание беды детям необходимо постоянно, ежедневно напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Надо всегда быть с ребенком на связи, - призвала специалист.

По информации спикера, с начала года зарегистрировано 173 ДТП с участием детей, в которых погибли шестеро, 165 получили травмы различной степени тяжести. В апреле этого года специалисты зафиксировали заметный рост числа происшествий на дорогах с участием детей-велосипедистов.

- Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия по предупреждению происшествий с участием детей, - рассказывает Блохина. - Сотрудники посещают лагеря дневного пребывания и загородные лагеря, где проводят беседы о правилах дорожного движения, различные конкурсы на знание ПДД. Согласно статистике, наиболее частые участники ДТП - дети от 10 до 15 лет. В этом возрасте родители начинают доверять детям и отпускать на прогулки и в школу без сопровождения.

Не подходи

Лето – сезон повышенной опасности для детей и на электросетевых объектах. По словам заместителя главного инженера - начальника службы производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Сергея Ершова, причинами происшествий может стать приближение детей к проводам под напряжением на расстояние менее допустимого, а также подъем на конструкции электросетевых объектов.

- Опоры высоковольтных линий электропередачи являются притягательными объектами для детских игр, - констатирует Сергей Ершов. – Детям очень нравится делать красивые сэлфи, а опоры высокие. Важно знать, что это крайне опасно, поскольку может привести к поражению электрическим током.

Еще одна опасность – рыбалка в неположенных местах

Филиал компании ведет активную разъяснительную работу среди населения. На их сайте размещены видеоуроки с информацией как правильно вести себя в той или иной ситуации. Листовки об опасности рыбной ловли вблизи ЛЭП размещаются даже в рыболовных магазинах. Эксперт напомнил, что поражение током может произойти не только при непосредственном контакте с проводами, но и при приближении к объекту на расстояние менее двух метров. А подходить к оборванному, лежащему на земле проводу, запрещено на расстояние менее восьми метров.

«Железные» правила

Заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности КбшЖД - филиала ОАО «РЖД» Алексей Березин напомнил о том, что железная дорога также является объектом повышенной опасности, причем в любой сезон.

– В прошлом году травмы на железной дороге на территории Самарской области получили трое несовершеннолетних. Как правило, основными причинами таких происшествий являются стремление сделать эффектное сэлфи или нахождение рядом с железнодорожными путями в наушниках и капюшоне, когда человек не видит и не слышит, что оказался рядом с источником опасности.

Он напомнил, что для полной остановки поезда требуется расстояние от 500 до 1000 метров. Даже если машинист увидел ребенка на путях, он не может остановить состав мгновенно, обратил внимание Березин.

На железной дороге необходимо соблюдать основные правила безопасности: не ходить по путям, не залезать на вагоны и под них, не переходить железную дорогу при закрытых шлагбаумах и запрещающих сигналах светофоров, пользоваться только санкционированными пешеходными переходами.

Сотрудники занимаются профилактической работой: разрабатывают памятки, буклеты, тематические раскраски, проводят беседы, лекции, конкурсы рисунков.

- Кроме того, мы обратились в региональное министерство образования и науки с просьбой о включении курса о правилах нахождения на объектах железнодорожного транспорта в расписание дополнительных занятий, - дополнил эксперт.

Игры на воде

Как отметила начальник отдела ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова, несмотря на то, что водные объекты в большинстве своем ассоциируются с отдыхом, он не перестают представлять повышенную опасность:

- Места организованного отдыха – оборудованные пляжи, именно они должны быть в приоритете при планировании отдыха у воды, доставила она.

На санкционированных пляжах работают профессиональные квалифицированные спасатели и медики, обустроены детские зоны для купания. Однако не стоит слишком доверять надувным кругам, матрасам и нарукавникам – это не средства спасения. Их наличие – вовсе не гарантия безопасности ребенка, подчеркнула Нестерова.

По ее словам, отдыхая на пляжах, взрослые нередко теряют бдительность, и дети остаются без присмотра.

- По закону Самарской области 115 ГД нахождение на водных объектах при наличии запрещающих аншлагов или знаков запрещено, - напоминает эксперт. - Нарушение этих правил влечет штраф от 500 до 100 рублей.