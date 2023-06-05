Как не испортить жизнь собственному ребенку

Именно в детстве закладывается основа будущих несчастий во взрослой жизни.

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А между тем причины многих жизненных неудач и разочарований берут своё начало именно с детских лет и являются следствием родительских ошибок в воспитании.

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Что же это за ошибки и к чему они приводят?

Комплекс неполноценности

Развивается он обычно у детей, которых слишком много критиковали и практически никогда не хвалили, не поддерживали. Немудрено, что самооценка у них оказывается на нуле, и на всю жизнь они усваивают, что все окружающие их гораздо лучше. У кого-то ноги длиннее, у кого-то характер лучше, у кого-то кошелёк толще.

Причем, провозглашая, «какая же ты у меня бестолочь», родители в первую очередь рассчитывают, что дают своему чаду дополнительный стимул к развитию. Дескать, ребёнок решит доказать, что он не бестолочь, и горы свернёт. При этом любые успехи ребёнка и достижения либо воспринимаются, как должное, либо вообще не замечаются. Предполагается, что хорошо себя вести, отвечать требованиям папы и мамы – это святая обязанность малыша или подростка.

В итоге у ребёнка зарождаются сомнения в своих силах. Он начинает думать, что за тройку его станут меньше любить, страдает от своей несостоятельности. И вырастает неуверенная в себе, закомплексованная личность.

Как проявляется?

Проявляться этот комплекс может по-разному. Кто-то так и не сможет найти спутника жизни, а кто-то, наоборот, примется менять их как перчатки. Именно женщины с комплексом неполноценности склонны заводить романы с женатыми мужчинами. Это даёт им возможность почувствовать собственное превосходство хотя бы над обманутой женой.

Если он у вас есть

Старайтесь принимать себя такими, какие вы есть, дарите себе радость, тепло, внимание, заботу, ощущение своей самоценности.

Научитесь искать в себе плюсы и видеть собственные достоинства. На самом деле они у вас есть. Просто под гнётом комплекса неполноценности вы их не видите. Начните себя хвалить.

Комплекс превосходства

Оборотная сторона комплекса неполноценности. Человек, с одной стороны, чувствует себя глубоко обделённым, но при этом ощущает себя лучше других.

Ноги этого комплекса растут из детской вседозволенности. Ребёнок привыкает считать себя центром Вселенной, вокруг которого должен вертеться мир. Он с детства привыкает к бесконечным восхищениям и похвалам. Но ведь окружающие-то воспринимают его иначе. И они не намерены прощать ему промахи и ошибки. В результате такой избалованный ребёнок превращается в закомплексованного несостоявшегося человека, да ещё и озлобленного.

Как проявляется?

Люди с таким комплексом могут заводить сразу несколько связей, призванных подтвердить их востребованность и незаменимость. В своих избранниках они старательно взращивают комплекс неполноценности. Именно из таких детей часто вырастают нарциссы.

Уйти от такого нарцисса нелегко. Он просто не может допустить, чтобы его бросили. Поскольку это будет свидетельствовать о его неполноценности. И нарцисс будет прикладывать всяческие усилия, чтобы вернуть ушедшего партнёра, доказывать, что он готов измениться. Но как только тот вернётся, всё начнётся сначала.С нарциссом трудно и дружить. Поскольку дружба предполагает откровенность и взаимовыручку, а нарцисс не склонен никому показывать свои слабости и принимать помощь от других. В результате такие люди обречены страдать от одиночества.

Если он у вас есть

Так как комплекс превосходства – это обратная сторона комплекса неполноценности, то и способы борьбы с ним схожие – научиться любить, понимать и ценить себя. Перестаньте всё время соперничать с окружающими и сравнивать себя с ними. Научитесь признавать свои ошибки. Откажитесь от идеи, что неправоту признают только слабаки. Наоборот, только по-настоящему сильный и уверенный в себе человек способен на это.

Перфекционизм

Иными словами – комплекс идеального во всех отношениях человека. Формируется в раннем детстве чрезмерно требовательными и скупыми на похвалу родителями. Вырастая, человек стремится, чтобы всё у него было идеально.

Как проявляется?

Такие люди очень требовательны как к окружающим, так и к себе. Причём к себе на порядок больше. При малейших неудачах они могут выходить из себя, поэтому часто вступают в конфликты на пустом месте.

Если он у вас есть

Постарайтесь понять, что настоящая любовь безоценочна. Именно так старайтесь любить и самого себя. Старайтесь рассматривать идеал, как пример для подражания, а не как цель. Научитесь хвалить себя за любой результат, даже если он далёк от идеала.

Комплекс гиперответственности

Возникает, если на ребёнка в семье почти не обращают эмоционального внимания, но навешивают много обязанностей. Часто это происходит в семьях, где есть ещё и младшие дети. Чувство вины, которое при этом взращивается родителями, усугубляет этот комплекс. Повзрослев, человек стремится брать на себя излишнюю ответственность, чтобы не чувствовать вины.

Как проявляется?

Обладатели этого комплекса с готовностью берут на себя обязательства, даже если они напрямую к ним и не относятся. Они готовы нести ответственность за всё и вся. Им очень трудно расслабиться и жить своей жизнью. Не говоря уже о том, что они в большинстве своём притягивают людей легкомысленных и эгоистичных, норовящих взобраться на шею своим ответственным избранникам.

Кроме того, подобное отношение к жизни чревато неврозами и стрессами.

Если он у вас есть

Начните работать с границами, обращать внимание на собственные желания, интересоваться собой – какие у вас недостатки, какие достоинства, что вы из себя представляете, на что способны? Это необходимо, чтобы начать любить себя. А любить то, чего не знаешь, невозможно.

Комплекс недоверия

Этим комплексом страдают люди, которых в детстве предавали или часто обманывали. Таким людям очень трудно кому-либо довериться в близких отношениях, расслабиться, поверить, что их не используют, что отношения могут быть длительными.Особенно подвержены ему дети, чьи мамы после нового замужества оставляли их жить с бабушкой и дедушкой. Серьёзное предательство во взрослой жизни тоже может стать причиной возникновения этого комплекса.Таким людям очень трудно кому-либо довериться в близких отношениях, расслабиться, поверить, что их не используют, что отношения могут быть длительными.

Как проявляется?

Люди с таким комплексом постоянно терзаются недоверием к своему спутнику. Сомнению подвергается не столько верность избранника, сколько его отношение само по себе. Таким людям очень трудно рассказать о своих эмоциях и переживаниях. Они всё переживают в себе.

Если он у вас есть

Постарайтесь принять на себя ответственность за собственные чувства. Поймите, что никто из окружающих не ответственен за подозрительность и мнительность, существующие только у вас в душе. Старайтесь принимать независимость и самостоятельность близких не как угрозу вашему счастью, а как неотъемлемую данность. Научитесь делиться с избранником своими эмоциями и переживаниями. Именно с этого начинается доверие. Комплекс зависимости Резкие и эмоционально прохладные мамы, отношение которых к ребёнку меняется в зависимости от их настроения, взращивают у своего чада комплекс зависимости от партнёра. Как проявляется? Такой человек считает, что он сам ни на что не способен. Ему всё время нужен кто-то, на кого он мог бы опереться, кому он мог бы себя посвятить и в тени кого мог бы всё время находиться.

Разрыв отношений они переживают как личную трагедию. И готовы на всё что угодно, лишь бы заветная опора согласилась с ними остаться. Но чем больше человек растворяется в своём партнёре, тем меньше интереса он начинает для него представлять.

Если он у вас есть

Откажитесь от идеи посвятить жизнь избраннику. Начните изучать себя, поймите, что вам интересно, и займитесь этим. Обзаведитесь собственными интересами, занятиями, друзьями. После этого вы почувствуете себя увереннее. А потребность в партнёре как в подпорке постепенно отпадёт сама собой.