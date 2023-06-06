Как помочь подавившемуся ребенку

Если ребенок в возрасте до года подавился, родителям следует положить его на руку головой вверх, а второй рукой нажать на челюстные суставы, рассказала спасатель Любовь Кулакова. В беседе с «Невскими Новостями» она посоветовала после этого перевернуть младенца лицом вниз, чтобы голова оказалась ниже попы, и пять раз хлопнуть его по спине.

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Если ребенок до года, то ребенка надо положить на руку головой вверх, второй рукой нажать на челюстные суставы. <...> Потом перевернуть ребенка на эту руку, придерживая за челюсть, лицом вниз, держать на руке, чтобы голова была ниже попы. После этого нужно сделать пять хлопков по спине, взять его второй рукой за голову, чтобы шея и туловище шли по руке. Перевернуть и нажать пять раз по центру грудины, — отметила специалист.

Детей старше года нужно положить животом на свое колено головой вниз. После этого следует пять раз похлопать по спине между лопаток.

По словам спасателя, ребенка ни в коем случае нельзя трясти или пытаться самостоятельно извлечь предмет. Кулакова пояснила, что это может быть чревато черепно-мозговой травмой или подвывихом шейных позвонков. Она напомнила, что у взрослых есть не больше семи минут, чтобы спасти ребенка. Параллельно с оказанием первой помощи необходимо вызвать скорую.

Кулакова подчеркнула, что маленькие дети давятся часто. Это связано с тем, что дыхательные пути и трахея напоминают воронку. То, что туда попадает, быстро скатывается вниз и может перекрыть дыхательные пути. Ребенок из-за этого не может кричать или пищать. По словам спасателя, бледный или синий оттенок кожи и резкая тишина могут означать, что ребенок подавился.