Российские родители недовольны школьным образованием

Skyeng: 75% родителей считают образовательную базу в школах недостаточной.

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Почти каждый пятый родитель рассматривает перевод детей на домашнее обучение в связи с недостаточностью школьной программы для полноценных знаний. Такие результаты показало исследование, проведенное Skyeng среди родителей школьников, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Так, 45% родителей недовольны школьным образованием. Среди основных причин: недостаточная образовательная база (75%), в том числе снижение мотивации заниматься (17%). Также отмечается необъективность оценок (34%), отсутствие индивидуального подхода (31%), и незаинтересованность учителей в своих предметах (24%). В связи с этим 50% родителей, недовольных школьным образованием, рассматривают перевод своих детей на домашнее обучение.

«Такое положение дел отражает реальную ситуацию: ежегодно аттестацию проходит все больше детей, получающих образование дома. При этом их результаты зачастую лучше, чем у их сверстников в обычной общеобразовательной школе», – констатировала, психолог и академический директор Домашнего лицея Skyeng Анастасия Екушевская.

Опрос также показал, что одной из причин для недовольства часто является токсичная атмосфера в школе. Нападки сверстников и невнимание учителей негативно могут повлиять на успеваемость и посещаемость школы. Домашнее обучение в этом случае выступает альтернативой, которая позволит ребенку получить необходимые знания и школьный аттестат в комфортной для него атмосфере.