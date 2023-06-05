Умер артист Театра Наталии Сац Олег Белунцов
Скончался советский и российский музыкант Олег Михайлович Белунцов, последние десять лет своей творческой жизни работавший дирижером в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Некролог опубликован на сайте театра.
Белунцов - выпускник теоретико-композиторского факультета Московской консерватории (1966 год) и аспирантуры при ней (1969, оперно-симфоническое дирижирование). По окончании консерватории возглавлял оркестр Уфимского театра оперы и балета, был дирижером Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского, где выступал музыкальным руководителем множества спектаклей. С 2003-го - дирижер Московского Камерного театра, кроме того - главный дирижер театра "Амадей".
В Театре Наталии Сац Олег Михайлович прослужил с 2010 по 2020 год, подготовив как музыкальный руководитель ряд премьер, в том числе балеты "Балда" Шостаковича, "Доктор Айболит", "Русские сказки в балете" на музыку Стравинского. Среди других работ артиста - "Волшебная флейта" Моцарта, спектакли "Волшебник Изумрудного города" и "Путешествие Незнайки", опера Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".