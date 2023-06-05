Почему важно уметь говорить «нет» и как научить ребенка отстаивать личные границы

Уважение к себе и окружающим, расстановка личных границ — те навыки, которыми владеет далеко не каждый взрослый, что уж говорить о детях? Но прежде, чем помочь ребенку ими овладеть, стоит разобраться зачем они вообще нужны. Детский Психолог Наталия Дербенева, расскажет все, что нужно знать о личных границах ребенка.

© Eva.ru

Для чего нужны личные границы?

Видео дня

Расстановка личных границ — это умение говорить «нет», когда чего-то не хочется, и не испытывать за это чувство стыда или вины. К примеру, взрослый человек может сделать замечание руководителю, который повышает на него голос, а ребенок — отказаться от объятий с малознакомым человеком.

Взрослые с самого детства ребенка формируют у него личные границы, прямо или косвенно. Эти границы постепенно сдвигаются по мере взросления: если в два-три года одевать ребенка нормально, то насильно натягивать шапку подростку — неправильно.

Личные границы ребенка распространяются на тело, вещи, любимые занятия, собственную комнату или ванну. Очень важно, чтобы эти границы обозначались и соблюдались не только ребенком, но и родителями. Сама идея личных границ очень важна для социализации ребенка и его безопасности. Их осознание помогает сводить конфликты на «нет» и обозначать допустимые рамки во взаимоотношениях с людьми разного толка, будь то сверстники или взрослые.

Как помочь ребенку их выстроить

Научить ребенка выстраивать личные границы несложно, особенно при системном подходе в соблюдении некоторых простых правил.

Поддерживайте/учите/помогайте в общении со взрослыми. Далеко не каждый взрослый будет придерживаться той же стратегии общения с детьми, что и вы. Задача родителя — научить ребенка отстаивать личные границы с любыми людьми и в любых ситуациях. Объясните малышу, что он вправе отказаться от второй порции бабушкиного супа, чтения стихотворения вслух при всей семье или от прикосновений чужих людей.

Учите уважать других. Соблюдение собственных границ предполагает и уважение чужих. И это, наверное, самое сложное — уметь воспринимать чужое «нет». Научите ребенка принимать ответы, которые не соответствуют его ожиданиям, вместо того, чтобы уговаривать, давить или тем более манипулировать фразами вроде: «Тогда ты не мой друг». Отказ от чего-либо — это не личное оскорбление, а просто ответ на неподходящую просьбу, поэтому обижаться на это точно не стоит.

Снижайте уровень опеки. Родителям нужно смириться с тем, что нельзя читать личный дневник ребенка, рыться в его вещах, преследовать его во время прогулки, чтобы убедиться, что он в нужной компании и т.д. Договаривайтесь об обоюдных правилах и вместе соблюдайте их. К примеру, если вы просите ребенка стучаться, прежде, чем заходить к вам в комнату, то и вам следует делать то же. Так ребенок поймет, что вы уважаете его личные границы и пространство, а также возьмет с вас положительный пример.

Разрешайте делать выбор и нести ответственность за его последствия. Когда мы учим детей самостоятельности и ответственности, они начинают лучше разбираться в последствиях принятых решений, учатся считаться с личными границами других людей, а также лучше определять свои собственные. Если ребенок попросил чужую игрушку и, получив отказ, решил напакостить, пусть будет готов, что и ему могут сделать гадость в ответ.

Разрешите говорить «нет», если что-то не нравится. Важно донести до ребенка, что отказываться от чего-то, что ему неприятно — нормально, точно так же, как не нравиться кому-то или быть неудобным. Если ребенок не хочет делиться своей игрушкой на детской площадке или обнимать мамину подругу, оставьте за ним право отказаться.