Психолог назвал самый опасный для детей контент в интернете

Контент, который ребенок смотрит в интернете, влияет на его развитие и психику. Кандидат психологических наук, писатель, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» Михаил Хорс назвал видеоролики, от которых лучше ограничить детей.

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Как отмечает Михаил Хорс, запрещать смартфон детям не нужно, потому что он сам не является «злом», однако следует контролировать, какой контент дети потребляют.

«Самый опасный контент – это такой, для потребления которого не надо прикладывать усилия, то есть все эти короткие видео, котёночки, собачки или что-то ужасное», – отметил специалист в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт объяснил, что ребенок при просмотре роликов и мультиков испытывает эмоцию, однако не прикладывает усилий для того, чтобы ее произвести, то есть не думает.