Психолог назвал самый опасный для детей контент в интернете
Контент, который ребенок смотрит в интернете, влияет на его развитие и психику. Кандидат психологических наук, писатель, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» Михаил Хорс назвал видеоролики, от которых лучше ограничить детей.
Как отмечает Михаил Хорс, запрещать смартфон детям не нужно, потому что он сам не является «злом», однако следует контролировать, какой контент дети потребляют.
«Самый опасный контент – это такой, для потребления которого не надо прикладывать усилия, то есть все эти короткие видео, котёночки, собачки или что-то ужасное», – отметил специалист в эфире радио «Говорит Москва».
Эксперт объяснил, что ребенок при просмотре роликов и мультиков испытывает эмоцию, однако не прикладывает усилий для того, чтобы ее произвести, то есть не думает.
По словам психолога, ребенка следует научить пользоваться развивающими функциями и смотреть полезные ролики. При этом родители должны хотеть развиваться вместе с чадом.