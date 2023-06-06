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В России предложили ужесточить правила выдачи маткапитала

В России предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выплачивать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подготовлен соответствующий законопроект, поскольку меры социальной поддержки должны быть направлены в первую очередь на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами Российской Федерации.

«В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал», — указал Нилов.

Депутат добавил, что миграционный вопрос постоянно обостряется, а система соцподдержки в России «не резиновая».

Ранее ЛДПР разработала законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

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