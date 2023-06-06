Школьное питание в России захотели проверить на пользу для здоровья

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила «Известиям», что нужно проверить как бесплатное школьное питание повлияло на здоровье учащихся младших классов. По ее словам, необходимо оценить изменения в данных детской заболеваемости после введения бесплатного питания.

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Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников, — сказала Зленко.

По данным издания, 30% родителей признались, что им не нравится меню, а некоторые считают, что еда холодная и невкусная.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что в России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников. Он заявил, что подобная практика является общемировой и разгрузка детей и преподавателей только пойдет всем на пользу. Он также пояснил, что идею инициативы ему подал сын.