Мегаполис увлечений: где найти хобби на лето для себя и ребенка

Наполнить летние дни радостными событиями, найти интересное занятие, которому стоит посвятить свободное время, помогут городские учреждения культуры и крупные общественные пространства. ВДНХ, а также столичные парки, музеи, культурные центры и библиотеки приготовили занятия, которые будут интересны и детям, и взрослым. Кроме того, в Москве в седьмой раз состоится программа городского летнего досуга «КультЛето». Для горожан разных возрастов пройдет более 900 интенсивов по различным направлениям. Каждый из них займет не менее трех дней. Участники могут выбрать такие направления, как изобразительное искусство, хореография, иностранные языки, декоративно-прикладное творчество, актерское мастерство и многие другие.

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Основная часть летних занятий бесплатна, понадобится лишь зарегистрироваться. Для посещения отдельных выставок, лекций, а также кружков и секций необходимо приобрести билеты и абонементы.

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Встречай «КультЛето»

Интенсивы программы «КультЛето» будут идти до 31 августа. Записаться на занятия можно по телефонам или на сайтах учреждений. Полный список бесплатных занятий на ближайший месяц размещен на сайте «Мосразвитие». Он будет дополняться.

В июне в рамках программы «КультЛето» в библиотеках и культурных центрах пройдет более 350 мастер-классов. Например, с 6 по 8 июня в территориальной клубной системе «Бригантина» (Филевский бульвар, дом 11 а) организуют вокальный интенсив «Поем и узнаем» для детей от пяти до семи лет. Участники окунутся в увлекательный мир фольклора, познакомятся с его различными жанрами. Начало каждого мастер-класса в 16:00.

С 6 по 8 июня в культурном центре «Доброволец» (Зеленоград, корпус 514 а) запланирован хореографический интенсив «Чувствуй музыку». Его участникам предстоит освоить техники таких танцев, как джаз-модерн и контемп, научиться слушать и исполнять музыку, а также работать над пластикой и грациозностью. Занятия подойдут детям в возрасте от шести лет. Начало в 11:00.

С 7 по 9 июня в 17:00 в библиотеке № 243 (улица Академика Бочвара, дом 2) проведут литературный интенсив «Пушкинские вечера». Участники вспомнят произведения Александра Пушкина, почитают отрывки из поэм и сказок, а также послушают их в исполнении актеров и чтецов разных театров.

С 21 по 23 июня в 11:00 в библиотеке № 255 (Зеленоград, корпус 1004) состоится интенсив по декоративно-прикладному творчеству «Холодный батик». Занятия посвятят декоративно-прикладной композиции и технологиям, применяемым в росписи по ткани. Мероприятие рассчитано на участников в возрасте от 18 лет.

Приходи в городские парки

В Гончаровском парке по субботам с 11:00 до 12:00 проходят бесплатные регулярные занятия по брейк-дансу и хип-хопу. Они помогают развить силу, ловкость, координацию движений, обрести уверенность в себе, чувство ритма, а также навыки работы с публикой.

Для детей и их родителей в шахматной беседке Гончаровского парка проведут цикл бесплатных мастер-классов по лепке из глины «Творческое лето». Ребята познакомятся с основами гончарного искусства, смогут изготовить оригинальные сувениры. В июне занятия будут проходить каждый четверг с 16:00 до 17:00.

В рамках проекта «Балконика» Перовский парк организует для всех желающих интерактивные лекции. Сотрудники Российской академии наук расскажут о том, какие растения могут расти на балконе, какие условия необходимы для этого, с чего начать свой путь в садоводческом ремесле. Занятия пройдут по воскресеньям, ближайшее запланировано на 16 июля, начало в 11:00.

Кроме того, в Перовском парке состоится интерактив «Игры нашего двора». Ребята поиграют в такие игры, как «Казаки-разбойники», «Царь горы», салочки, лапту, а также проведут зарницу. Детей и их родителей ждут рядом с детским клубом «Крошка Енот» 18 июня в 11:00.

В арт-студии «Филька», расположенной в парке «Фили», работает бесплатная школа саберфайтинга. Это одна из первых в мире команд, занимающихся подготовкой и демонстрацией постановочных поединков в стилистике «Звездных войн» и обучением всех желающих этому направлению арт-фехтования. Для детей в возрасте от семи до 13 лет проводятся бесплатные мастер-классы. Они проходят по вторникам с 18:30 до 19:30 и по четвергам с 18:00 до 19:00.

В Воронцовском парке подростки старше 16 лет этим летом могут бесплатно изучать английский и итальянский языки с помощью бесед, песен, коммуникативных игр, викторин и аудирования. Занятия английским языком для начинающих проходят по вторникам с 19: 15 до 20: 15. Уроки разговорного английского — по средам с 19:00 до 20:00, пятницам с 15: 15 до 16: 15. Группа итальянского языка для начинающих собирается по воскресеньям с 14:00 до 15:00.

Сад «Эрмитаж» приглашает юных любителей испанского языка на разговорные сессии. Участники пополняют словарный запас, необходимый для общения, и получают домашние задания для закрепления знаний. Уроки проводят по четвергам в 17:30.

В досуговом центре парка «Ходынское поле» в летние каникулы для детей проводят бесплатные занятия по шахматам. К каждому ученику применяется индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовки. Групповые занятия проходят по понедельникам и четвергам с 16:00 до 17:00 и с 17:00 до 18:00.

По выходным на площадках для пляжных видов спорта в зоне отдыха «Левобережье» проходят бесплатные тренировки по тэг-регби для детей в возрасте от девяти до 15 лет.

Бесплатные пленэры проводят в парке «Кузьминки», Московской усадьбе Деда Мороза и усадьбе Люблино. Дети учатся изображать окружающий мир, используя разные материалы и техники, развивают художественный вкус. В хорошую погоду они рисуют под открытым небом. В парке «Кузьминки» занятия проходят по пятницам с 11:00 до 13:00, в Московской усадьбе Деда Мороза — по четвергам с 11:00 до 13:00, а в усадьбе Люблино — по пятницам с 14:30 до 16:30.

Азы актерского мастерства и технику речи можно освоить в актовом зале парка «Кузьминки». Бесплатные занятия по драматическому искусству проведут в игровой форме профессиональные артисты. Они помогут развить память и внимание, научат детей анализировать, сочинять и воображать. Встречи будут проходить по понедельникам с 11:00 до 13:00.

Посещай концерты и спектакли

Несмотря на каникулы, музыкальные школы и школы искусств продолжат радовать слушателей итоговыми концертами и выступлениями лучших коллективов молодых артистов. Посетить их можно бесплатно.

Так, 9 июня в 12:00 в большом зале детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна состоится концерт студентов колледжа Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. В концерте примут участие выпускники кафедры «Оркестровые струнные инструменты». Они исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луи Шпора, Камиля Сен-Санса, Фрица Крейслера, Юлия Конюса, Сэмюэла Барбера.

На площадках фестиваля Moscow Jazz Fest выступят студенты Академии джаза. В четверг, 22 июня, в 17:00 концертный биг-бенд под управлением Павла Овчинникова исполнит свою программу в парке искусств «Музеон». В субботу, 24 июня, в 14:00 на ВДНХ выступит коллектив Jazz Girls под управлением Полины Николаевой, и в этот же день в 15: 40 в парке «Зарядье» — учебный биг-бенд под управлением Дениса Мельникова. Вход свободный.

29 июня театральная студия «Дебют» (улица Паустовского, дом 5, корпус 3) под руководством актрисы Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Эллины Качановой приглашает всех желающих на премьеру спектакля-комедии Николая Коляды «Баба Шанель!». Коллектив создан в рамках городского проекта «Московское долголетие». Начало в 12:00.

Отдыхай, веселись и учись на ВДНХ

Главная выставка страны подготовила для детей программу мероприятий «Город. Лето. ВДНХ». С июня по август для ребят пройдет более 100 событий. Спланировать визит и найти мероприятия по своему вкусу и настроению поможет новый спецпроект «ВДНХ детям», где также можно познакомиться с новыми талисманами — девочкой Надей и роботом ВДНХашкой.

В июне в павильоне «Рабочий и колхозница» начнется новый сезон проекта «Медиапонедельники» факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Он станет частью проекта «Знание. ВДНХ» и будет интересен взрослым и детям старше 10 лет, которых привлекает работа в СМИ. Необходима предварительная регистрация.

На этой же площадке для взрослой аудитории организуют лекции цикла «PRO кино с Егором Москвитиным». Кроме того, здесь пройдут встречи с Вячеславом Дубыниным, Ольгой Сварник и Станиславом Дробышевским, посвященные архитектуре русского модерна, а также антропологии и психологии.

В музее славянской письменности «Слово» состоятся мероприятиях цикла «Учитель или наставник?», а в центре «Космонавтика и авиация» можно присоединиться к циклу «Немое кино в “Космосе” с живым саундтреком от Петра Термена», квизу «Ключ на старт!», космическому дайджесту и лекциям в рамках цикла «Сложный вопрос? Давайте обсудим!». Все мероприятия можно посетить по предварительной регистрации. Подробнее с расписанием образовательных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Музейный город ВДНХ приглашает посмотреть увлекательные экспозиции и стать участником экскурсий и квестов.

Гостям также предлагают посетить бесплатные экскурсии по музею славянской письменности «Слово» и центру «Космонавтика и авиация», а также тематические экскурсии и квесты по выставкам и экспозициям музейного города за отдельную плату в соответствии с выбранным мероприятием. Так, этим летом на площадках ВДНХ и Музея космонавтики начинается второй сезон семейного квеста «Космический экипаж».

В павильоне № 43 ребята могут увидеть устройство современной конюшни и познакомиться с правилами содержания лошади, а в интерактивном «Музее лошади» — узнать все о конном мире во время экскурсии по восьми выставочным залам. Юные гости также могут побывать на регулярных спортивных мероприятиях и показательных выступлениях в Центре национальных конных традиций. Их проводят по выходным и праздничным дням на историческом выводном круге. Вход свободный.

Для любителей спорта работает несколько клубов. Там можно научиться таким играм, как лапта (для детей старше шести лет), килу (для детей в возрасте от 14 лет), фрисби (для детей старше 14 лет), лякросс (для детей старше 15 лет), кроссминтон (для ребят старше семи лет) и волейбол (для ребят старше 16 лет), а также познакомиться с традиционной китайской гимнастикой на занятиях «Оздоровительный цигун».

Для самостоятельной тренировки родители с детьми могут бесплатно использовать универсальную площадку у павильона № 27 в то время, когда там не проходят занятия спортивных клубов. Помимо этого, активно провести время ВДНХ поможет пешая прогулка на территории площадью 325 гектаров.