Педиатр объяснил, почему нельзя давать подросткам валерьянку перед ЕГЭ

Препараты, содержащие валерьянку, не стоит давать подросткам перед ЕГЭ, так как они могут дать обратный эффект и негативно сказаться на результатах экзамена. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на педиатра Анастасию Конторович.

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Успокаивающий эффект препаратов научно не доказан. Специалист советует поддержать школьника морально, чтобы он почувствовал заботу и любовь.

«Если дать подростку препарат с валерианой в день ЕГЭ, он может просто ощутить сонливость и хуже сдать экзамен», — предупредил врач.