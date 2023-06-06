Педиатр объяснил, почему нельзя давать подросткам валерьянку перед ЕГЭ
Препараты, содержащие валерьянку, не стоит давать подросткам перед ЕГЭ, так как они могут дать обратный эффект и негативно сказаться на результатах экзамена. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на педиатра Анастасию Конторович.
Успокаивающий эффект препаратов научно не доказан. Специалист советует поддержать школьника морально, чтобы он почувствовал заботу и любовь.
«Если дать подростку препарат с валерианой в день ЕГЭ, он может просто ощутить сонливость и хуже сдать экзамен», — предупредил врач.
Валериана и содержащие её препараты обладают седативными свойствами и могут улучшать качество сна и ускорять засыпание, поэтому от них лучше отказаться перед важными событиями.