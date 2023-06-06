Детский марафон "Узнаем Москву" открылся в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Летняя серия мероприятий детского марафона "Узнаем Москву" началась в столице. В течение трех месяцев участников от 7 до 16 лет будут знакомить с городскими парками и площадками, где можно весело провести время, а также с музеями, посвященными науке, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Участники летнего марафона смогут узнать много интересного об истории Москвы и ее местах. Столица постоянно развивается: появляются новые скверы и парки, которые делают жизнь москвичей ярче и комфортнее. Это одна из задач, которую поставил перед градостроителями мэр Москвы", - приводит портал слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Каждый летний месяц будет посвящен новой теме: июнь - играм, июль - науке в городе, август - интересным местам столицы. Для участников организуют мастер-классы по рукоделию, рисованию, физике, химии. Например, о том, как физические свойства веществ помогают человеку в жизни и как их используют при строительстве городов, расскажут на занятиях "Вода и ее агрегатные состояния" и "Воздух".