Как помочь ребенку с анорексией
Существует несколько видов анорексии. Чаще всего встречается нервная – это когда ребенок самостоятельно отказывается от еды. Такая ситуация может случится в любом возрасте Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков рассказал, что делать в таком случае и как помощь ребенку преодолеть заболевание.
Нервная анорексия
Нервная анорексия - это отказ ребенка от еды, который может случиться в любом возрасте.
Причин отказа может быть несколько: предвзятое отношение к некоторым продуктам, проблемы с пищеварением, демонстрация характера: «Я не буду это есть, потому что обиделся!», желание похудеть. Все это приведет к нарушению питания и негативным последствиям.
Симптомы нервной анорексии
У детей от 4-х до 7 лет:
резкий сброс веса, похудание;
жалобы на плохое самочувствие;
бессонница;
вялость;
запоры;
кожный зуд
и другие.
У детей от 7 до 10 лет:
- резкий сброс веса, похудание;
- страх полноты - ребёнок постоянно считает калории, взвешивается;
- отказ от питания, уменьшение количество потребляемой пищи
- и другие.
Причины
Куреков отмечает, что причинами нервной анорексии могут быть генетическая предрасположенность, повышенная эмоциональность, стрессы, депрессия или внешнее влияние. Например, одноклассники, которые обзывают ребенка «толстым», или звезды социальных сетей с «идеальной» фигурой.
Что делать?
Врач рекомендует обратиться к врачу, если вдруг заметите у ребенка знакомые симптомы.
Как проходит лечение?
Вашему ребенку пропишут медикаментозное лечение в больнице или дома. В группу препаратов входят восстанавливающие, укрепительные, успокаивающие лекарства и антидепрессанты (при надобности).
Также с ребенком проведут психотерапию, на которой ему объяснят, почему для молодого организма так важно питание и чем грозит полный или частичный отказ от еды.
Напомним, если намеренно перевести ребенка на альтернативное молоко, то можно нанести значительный вред его здоровью. Почему не рекомендуется давать растительное молоко детям до трех лет, рассказал педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.