Как помочь ребенку с анорексией

Существует несколько видов анорексии. Чаще всего встречается нервная – это когда ребенок самостоятельно отказывается от еды. Такая ситуация может случится в любом возрасте Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков рассказал, что делать в таком случае и как помощь ребенку преодолеть заболевание.

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Нервная анорексия

Нервная анорексия - это отказ ребенка от еды, который может случиться в любом возрасте.

Причин отказа может быть несколько: предвзятое отношение к некоторым продуктам, проблемы с пищеварением, демонстрация характера: «Я не буду это есть, потому что обиделся!», желание похудеть. Все это приведет к нарушению питания и негативным последствиям.

Симптомы нервной анорексии

У детей от 4-х до 7 лет:

резкий сброс веса, похудание;

жалобы на плохое самочувствие;

бессонница;

вялость;

запоры;

кожный зуд

и другие.

У детей от 7 до 10 лет:

резкий сброс веса, похудание;

страх полноты - ребёнок постоянно считает калории, взвешивается;

отказ от питания, уменьшение количество потребляемой пищи

и другие.

Причины

Куреков отмечает, что причинами нервной анорексии могут быть генетическая предрасположенность, повышенная эмоциональность, стрессы, депрессия или внешнее влияние. Например, одноклассники, которые обзывают ребенка «толстым», или звезды социальных сетей с «идеальной» фигурой.

Что делать?

Врач рекомендует обратиться к врачу, если вдруг заметите у ребенка знакомые симптомы.

Как проходит лечение?

Вашему ребенку пропишут медикаментозное лечение в больнице или дома. В группу препаратов входят восстанавливающие, укрепительные, успокаивающие лекарства и антидепрессанты (при надобности).

Также с ребенком проведут психотерапию, на которой ему объяснят, почему для молодого организма так важно питание и чем грозит полный или частичный отказ от еды.