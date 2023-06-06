Названы способы укрепить здоровье детей

Чтобы укрепить здоровье и иммунитет детей в России, матери должны рожать естественным путем при минимальном использовании анестезии, считает политик и экономист Мартин Шаккум. В разговоре с журналом «Компания» он отметил, что таким образом ребенок получает от матери важную микробиоту, а биоритмы новорожденного запускаются правильно.

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Интересен пример Израиля, чья медицина считается одной из передовых: большинство женщин там рожают естественным путем. Именно при естественных родах ребенок получает важную микробиоту от матери, у него запускаются правильные биоритмы, — подчеркнул экономист.

По словам политика, ребенка с детства надо приучать много времени проводить на природе — это позволит ему привыкнуть к потенциальным аллергенам. Кроме того, нужно разрешать детям ходить босиком, пробовать что-то на вкус и давать возможность детям изучать мир.