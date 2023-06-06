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Длительное грудное вскармливание связано с лучшими результатами экзаменов

Более длительное грудное вскармливание связано с лучшими результатами экзаменов в дальнейшей жизни и лучшей успеваемостью в подростковом возрасте, выяснили ученые из Оксфордского университета.

Длительное грудное вскармливание связано с лучшими результатами экзаменов
© Газета.Ru

Результаты исследования были представлены в журнале Archives of Disease in Childhood (входит в BMJ).

Группа исследователей проанализировала данные о 5 тыс. британских детей, которые были включены в когортное исследование Millennium. Все участники родились в 2000-2002 годах. Ученые собирали данные об успеваемости детей и образе жизни в возрасте 3, 5, 7, 11, 14, 17 и 22 лет.

Около трети (32,8%) участников никогда не кормились грудью, а остальные находились на грудном вскармливании в течение различных периодов. Только 9,5% кормили грудным молоком не менее 12 месяцев.

Анализ результатов показал, что более длительное грудное вскармливание было связано с лучшими результатами в образовании. По сравнению с детьми, которых никогда не кормили грудью, дети из второй группы имели на 39% больше шансов получить высокую оценку и на 25% меньше шансов провалить экзамен.

Ученые не могут установить причинно-следственные связи в этой работе. Они планируют провести дополнительные эксперименты для подтверждения полученных результатов.

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