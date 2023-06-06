Ведущий популярного шоу рассказал о слезах проигравших участников

«Дети готовы рисковать. Они не боятся камер, конкуренции — в отличие от взрослых, у которых много комплексов», — сказал Агзамов. Взрослые участники шоу, по его словам, переживают, как они смотрятся в кадре и что о них подумают, в то время как юные герои проекта «просто берут и делают».