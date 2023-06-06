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Названы факторы, прогнозирующие уровень заработка ребенка во взрослом возрасте

Development Psychology: дети с проблемами со вниманием и поведением зарабатывают меньше денег.

Названы факторы, прогнозирующие уровень заработка ребенка в будущем
© unsplash.com/@mparzuchowski

Дети, испытывающие проблемы со вниманием и поведением, как правило, имеют менее престижное и качественное образование, зарабатывают меньше денег во взрослом возрасте, а также имеют более плохие показатели психического и физического здоровья по сравнению с детьми, у которых в раннем возрасте не проявляются проблемы с вниманием и поведением, выяснили специалисты Техасского университета. Исследование было опубликовано в журнале Development Psychology.

Авторы решили проверить результаты старого исследования, в котором изучались данные о 1 тыс. детей, родившихся в начале 1970-х годов, и за которыми наблюдали в течение следующих трех десятилетий. Ученые провели концептуальное воспроизведение – они провели гипотезы оригинального исследования различными научными методами.

Авторы изучили данные более 15 000 участников Национального исследования развития ребенка, которые находились под наблюдением до 42 лет, а также 1168 участников исследования раннего ухода за детьми и развития молодежи США, которые родились в 1991 году и наблюдались до 26 лет.

Все участники проходили опросы, которые включали измерения импульсивности, невнимательности и гиперактивности дома и в школе. Позже, став взрослыми, участники отвечали на вопросы о самых разных аспектах своей жизни, включая образование, карьеру, финансы, физическое и психическое здоровье.

Исследователи проанализировали данные и установили: проблемы со вниманием и поведением в детстве были связаны с широким спектром худших результатов во всех аспектах жизни.

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