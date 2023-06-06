Эксперт оценила влияние кофе на здоровье детей

Кофе вредит нервной системе детей, предупредила диетолог, основатель сервиса по доставке продуктов DanteFruit.com Елена Доронкина. Она и ее коллега, нутрициолог Елена Богатова в беседе с «Лентой.ру» оценили влияние кофе на детское здоровье.

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Кофеин вызывает привыкание и вредит нервной системе, предупредила Доронкина. Она добавила, что кофеин содержится и в других продуктах: горячем шоколаде, какао, чае, шоколадных плитках и энергетических напитках, но в кофе он преобладает, поэтому употреблять этот напиток в больших объемах не следует даже взрослым.

По словам диетолога, в подростковом возрасте из-за употребления кофе могут возникнуть нарушения сна, повышенная возбудимость и проблемы с сердцем. Из-за мочегонного эффекта вымывание из организма калия и кальция будет происходить быстрее. Вкупе с энергетическими напитками употребление кофе может крайне негативно сказаться на здоровье ребенка, отметила Доронкина.

Также, по ее мнению, кофе может ухудшить обмен веществ, увеличить нагрузку на почки, вызвать повышенную возбудимость мозга, головные боли, проблемы с желудком, а также спровоцировать быструю утомляемость. Помимо этого кофе может навредить формирующейся нервной системе.

Нутрициолог Богатова добавила, что кофе и другие кофеинсодержащие напитки могут быть калорийными и содержать добавленный сахар, что вредит здоровью детей и формирует у них неправильные пищевые привычки.