Льготы и пособия для матерей-одиночек в России в 2023 году

Сегодня в России живет более 5,6 миллиона женщин, самостоятельно воспитывающих детей. В законах и кодексах их называют единственными родителями, а в обычной жизни — матерями-одиночками.

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Хотя этот термин не отражен в официальных документах, он предоставляет женщине особый статус и дает право на дополнительную поддержку как от федеральных, так и от столичных властей.

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Какие льготы и пособия для матерей-одиночек можно оформить в Москве в 2023 году, а также как и где их можно получить — в материале «Мосленты».

Кого могут признать матерью-одиночкой?

В нормативных актах нет понятия «мать-одиночка». Это разговорный термин, на официальном уровне не употребляющийся. Зато в ряде российских кодексов есть понятие «единственного родителя», причем быть им может как женщина, так и мужчина. Таким признается любой гражданин нашей страны, воспитывающий детей самостоятельно и взявший на себя все родительские функции и обязанности.

Если говорить о женщинах, то матерью-одиночкой, или единственным родителем, может быть признана москвичка, родившая или усыновившая ребенка вне брака, если о его отце нет никакой информации. Грубо говоря, в свидетельстве о рождении ребенка матери-одиночки в графе «отец» стоит прочерк. Также статус единственного родителя получит женщина, если она указала отца своих детей, но тот сумел доказать, что таковым не является.

Для овдовевших и разведенных женщин здесь есть нюанс. Их могут признать матерями-одиночками, если ребенок родился более, чем через 300 дней после смерти мужа или официального развода.

Кто не может быть признан матерью-одиночкой?

Распространенность выражения «мать-одиночка» в разговорной речи в совокупности с отсутствием его в законодательстве порождает некоторую путаницу. Сегодня так называют всех женщин, на которых полностью легла ответственность по воспитанию детей, когда отцы не принимают в этом процессе активного участия. Но закон признает единственным родителем далеко не всех.

Так, не могут претендовать на этот статус женщины, если известно, кто отец их детей. В данном случае не играет роли, выплачивает ли он алименты или участвует в воспитании ребенка. Он просто известен, а потому матерью-одиночкой женщину не признают. Для того чтобы стребовать с отца ребенка причитающиеся выплаты, нужно запускать другие правовые механизмы.

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Это же правило работает в случаях, если изначально в свидетельстве о рождении отец указан не был, но потом он появился и доказал свое родство с ребенком, например, по суду. Поскольку его данные становятся официально известны, мать лишается возможности получить статус единственного родителя. И снова не имеет значения, помогает отец семье или нет.

Если женщина родила ребенка менее чем через 300 дней после официального развода или смерти мужа, его автоматически запишут отцом новорожденного. Если фактически это не так, отцовство другого мужчины придется доказывать в суде.

Как получить статус матери-одиночки?

Если возникает вопрос, подавать ли заявление на присвоение статуса единственного родителя, специалисты рекомендуют все тщательно обдумать. Если женщина получит его, то, даже если отец ребенка будет найден, она лишится права требовать от него какой бы то ни было материальной поддержки.

Но если все же решение принято, то подать заявление можно на портале «Госуслуги», в ближайшем МФЦ или в ЗАГСе.

При этом потребуется ряд документов. Нужно будет предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также справки о том, что он проживает с матерью, и о том, что именно мать — единственный его родитель. Также для оформления статуса потребуется трудовая книжка женщины и справка о доходах за последние три месяца.

Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней с момента его подачи.

Какие выплаты положены матерям-одиночкам в Москве?

В 2023 году каждая женщина, родившая ребенка, получает единовременную выплату — 19 981 рубль. Это пособие выплачивается абсолютно всем и не зависит ни от состава семьи, ни от того, работает мать ребенка или нет. В столице также предусмотрена дополнительная выплата в размере 6313 рублей, если у вас родился первенец. За второго и последующих детей выплата вырастет и составит 16 642 рубля.

Одинокая мама имеет право на все пособия, которые положены всем остальным. Так, она получает выплаты в связи с беременностью и родами, а также все средства, которые выделяет федеральный и городской бюджет в качестве помощи по воспитанию детей определенного возраста.

Так, материнский капитал в случае рождения первого ребенка составит 589 500 рублей. Если речь идет о втором, третьем и последующих детях, его размер увеличится до 779 000 рублей. При этом, если вы уже получали выплату на первого ребенка, доплата составит только 189 500 рублей.

Московские матери могут получать ежемесячно одно из трех пособий на каждого ребенка — 50 процентов от городского прожиточного минимума, или 9895 рублей, 75 процентов, или 14 078 рублей, или полную сумму прожиточного минимума, то есть 18 770 рублей. Все зависит от возраста ребенка.

Поскольку матери-одиночки входят в список льготных категорий граждан, они также получают ежемесячные выплаты в связи с ростом стоимости продуктов питания. В текущем году это пособие составляет 854 рубля. Получать его можно, пока ребенку не исполнилось три года.

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Еще одна выплата — компенсация расходов в связи с ростом стоимости жизни. Речь идет о сумме в 949 рублей для матерей, получающих пособие на ребенка. Для тех, кто не получает его, этот показатель ниже — 380 рублей.

Узнать о пособиях подробнее и подать заявку на их начисление можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Могут ли матери-одиночки получать универсальное пособие на детей?

В текущем году матери-одиночки могут получать и универсальное пособие на детей. Оно объединяет сразу несколько платежей — выплату женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель, а также пособия на детей до полутора, до трех и до 17 лет.

В первую очередь эти выплаты направлены на поддержку малообеспеченных москвичей. Для их получения нужно быть трудоустроенной или иметь веские основания для отсутствия постоянного рабочего места и, соответственно, регулярного дохода.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал «Госуслуги». Каждый год это придется делать повторно.

Есть ли пособия для неработающих матерей-одиночек?

Если в момент наступления беременности женщина работала, а затем ушла в декрет, она получает декретные отчисления. Как правило, они составляют 40 процентов от ее постоянного заработка.

Но если женщина не была трудоустроена, таких ежемесячных выплат она не получит. Но она может претендовать на единовременную выплату в связи с рождением ребенка, а также на пособие до достижения ребенком полутора лет.

Какие еще льготы положены матерям-одиночкам?

Если ребенок рождается у малообеспеченной матери, у нее появляется право на двойной налоговый вычет. При этом женщина должна работать. Правда, льгота исчезает, если годовой доход начинает превышать 350 тысяч рублей.

Ряд льгот для матерей, самостоятельно воспитывающих детей, должен предоставить работодатель. Так, их больше не могут отправлять в командировки или оставлять работать сверхурочно, если они не подписывали документов, подтверждающих согласие на это.

Мать-одиночка может взять дополнительный отпуск длиной в две недели. Как правило, их нельзя уволить или сократить, за исключением случаев, когда компания или ИП ликвидируется.

Также женщина имеет право потребовать пересмотра ее графика работы — сокращенного рабочего дня и оплаты по часам.

Все это доступно, если мать одна воспитывает ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет. В случае, если ребенок имеет инвалидность, срок действия льгот для матери увеличивается до 18 лет.

Есть ли дополнительные льготы для многодетных матерей-одиночек?

Если женщина самостоятельно воспитывает трех и более детей, у нее появляются дополнительные льготы. Так, она оплачивает только половину стоимости ухода за детьми в детском саду. К тому же попасть туда ее дети смогут вне очереди.

Также на федеральном уровне многодетным матерям компенсируют расходы на оплату счетов за коммунальные услуги. Для женщины, воспитывающей троих детей, стоимость ЖКХ уменьшается на 30 процентов. Если же у москвички четверо и более детей — сокращается в два раза. Многодетные матери, воспитывающие семерых и более детей вообще не оплачивают счета.

Помимо этого, детям предоставляется бесплатное двухразовое питание в школе. Также и сама москвичка, и ее дети получают право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Компенсируют ли матери-одиночке детское питание?

Да, но только до достижения ребенком трех лет. Также можно обратиться в органы соцзащиты и получить помощь в виде комплекта одежды для ребенка, белья или пеленальных конвертов.

Матери-одиночки также могут претендовать на бесплатные путевки для ребенка в санаторий. Они при необходимости предоставляются каждый год. Также им положена помощь в покупке лекарств, если препараты были назначены врачом.