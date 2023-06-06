Что изменит закон о школьной медицине

Медицина — одна из самых важных сфер нашей жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» медик Александр Лосото знает об этом все.

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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о школьной медицине. Новаций, правда, всего две: право учителя оказывать детям первую помощь до приезда врачей и медицинское заключение для допуска к физкультуре. То есть речь идет только о несчастных случаях и их профилактике. Но проблема школьной медицины гораздо шире. Часто звучат призывы возродить ее по советскому образцу, когда в школах работали не только врачи, но даже стоматологические кабинеты.

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Главный аргумент сторонников возрождения — слабое здоровье учащихся. При углубленном обследовании всего у 12 процентов не выявляют никаких отклонений. Больше половины школьников уже имеют различные хронические заболевания. Чаще всего они напрямую связаны с учебными перегрузками: искривление позвоночника, близорукость, гастрит, ожирение, нервно-психические проблемы. А еще с пугающей периодичностью случаются трагедии на уроках физкультуры.

При этом в подавляющем большинстве учебных заведений нет своего врача. Есть медсестра, которая присутствует на рабочем месте лишь несколько часов, да еще и не каждый день. В укрупненных образовательных учреждениях, как правило, одна сестра обслуживает несколько филиалов. Числясь в штате детской поликлиники, в школе медработник имеет статус вспомогательного персонала, лишенного социальных льгот, положенных учителям. В то же время не идет у него и медицинский стаж.

Когда принятый ныне депутатами законопроект вносился в Думу (а было это, не смейтесь, больше пяти лет назад!), задумывалось многое. В первую очередь — расширение функций и полномочий школьного медика. Чтобы он следил за здоровьем учащихся, выявлял группы риска и занимался с ними, учил детей правильно сидеть за партой, не переутомлять глаза, достаточно двигаться, регулярно питаться. При этом медработник должен был получить совсем другой статус — на уровне завуча, соответствующий его положению и влиянию.

Стоит ли удивляться, что эти благие намерения так и остались неосуществленными? Потому что найти педиатра, согласного трудиться в школе, при нынешнем кадровом дефиците почти нереально. Да и так ли он там необходим? В школе все-таки должны учить детей, а лечить — в учреждениях здравоохранения. Как ни крути, гипотетическое возрождение школьной медицины приведет к дублированию функций детской поликлиники. Причем на более низком уровне. Потому что толковый, знающий педиатр предпочтет работать там, где его знания и умения востребованы, да и платят больше. А в школе врач без постоянной практики как профессионал неизбежно деградирует. Есть убедительный опыт Москвы, где в случае чего учащимся сразу вызывают скорую помощь, которая решает все проблемы.