Россияне рассказали о главных опасностях для своих детей

Россияне считают, что главная опасность для детей заключается в наркотической и алкогольной зависимости. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос "АльфаСтрахования".

© Сетевое издание m24.ru

Наркотической зависимости боятся 39,5% опрошенных, 37,9% – алкогольной. Треть респондентов опасаются, что ребенок может оказаться жертвой агрессивного поведения других детей.

Четверть россиян отметили угрозу доступности информации в Сети. Согласно результатам опроса, 19% граждан отметили популяризацию сексуальных меньшинств, 15% выделили гаджеты, а 13,5% – технологическую лень и нежелание развиваться.

Также взрослые боятся курения (10%), неумения детей распоряжаться финансами (7%) и тяжелых болезней (5,5%).

По мнению 40% респондентов, для защиты детей необходимо обратить внимание на воспитание. Около 20% считают, что следует улучшить образование, а 8% видят решение проблем в отсутствии гиперопеки.