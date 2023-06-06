Названо оптимальное время для детских прогулок в жару

Детские прогулки на свежем воздухе в условиях жаркой погоды будут полезны только при соблюдении ряда правил, рассказала «Сиб.фм» доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова. По ее словам, детям лучше не выходить из помещения с полудня до четырех часов дня.

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Специалист подчеркнула, что в жаркую погоду детские прогулки лучше организовывать в парковой зоне, в тени деревьев, и только в промежутки с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00. При этом предпочтительной является закрытая одежда из натуральных тканей светлой цветовой гаммы. Обязателен головной убор.

С полудня и до 16 часов детям вообще лучше оставаться в помещении, добавила врач.