Куда в Москве можно пристроить на лето ребенка

Если нет дачи или путевки в летний оздоровительный детский лагерь, а до отпуска еще долго, лучше всего отправить ребенка в один из городских лагерей дневного пребывания. Их открывают теперь в Москве при дворцах творчества, парках, различных клубах, музеях и прочих досуговых площадках. В общей сложности - более сотни на город. О самых интересных лагерях расскажем в этом материале.

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Сразу отмечу: в школах летних городских лагерей сейчас нет: выпускники сдают ЕГЭ, им лишний шум ни к чему. Позже в школе начнется ремонт, детям там будет некомфортно. В новых лагерях принцип работы прежний: утром привозишь ребенка, вечером забираешь домой. Различаются они по расположению, длительности, тематике занятий, организации питания и стоимости.

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Хитом сезона, безусловно, можно назвать проект Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Основная площадка у него закрыта на ремонт, поэтому летний лагерь "Профильная четверть" открыли в подразделениях на Университетском проспекте и Новоясеневской улице. Привозить чадо тут надо к 9.00, а вечером забирать в 18.00. Одна смена - это 10 рабочих дней (или две недели, поскольку суббота и воскресенье - выходные дни). Всего смен будет пять, каждая со своей тематикой: кино, туризм, сказки, история, мюзиклы. Лагерь бесплатный, но детей дважды в день кормят. "Смены рассчитаны на ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В отряде не больше 15 человек. Чем старше отряд, тем сложнее программа, - рассказала "РГ" куратор "Профильной четверти" Наталья Синица. - У каждой смены, а это примерно около 110 человек, свой сценарий. Причем рассчитан он так, чтобы погрузить ребят в одну из профессий". Первая смена, которая уже началась, называется "Первый кадр".

По сюжету ребята оказываются в университете, где готовят будущих кинематографистов. Им рассказывают об истории кино, методике Станиславского, учат пластике и сценической речи. В конце отдыха каждому надо сделать "дипломную работу" - создать документальный фильм. Оценивать творения чад будут мамы и папы, вожатые и преподаватели. "Оборудование и материалы мы предоставляем, а вот само кино ребята снимают на свои телефоны или видеокамеры", - продолжает Синица. Следующая смена будет называться "Твой ориентир", ее посветят туризму и традициям разных стран. Чтобы попасть на нее, надо победить в конкурсе. А конкурс как во ВГИК - 7-10 человек на место, выиграет тот, кто больше представит различных достижений в спорте, общественной жизни, учебе. Подавать заявку уже можно: gc.msk.ru

В других городских дворцах творчества смены платные и короче. Например, Дворец творчества на Миусах предлагает школьникам начальных классов погрузиться в астрономию и биологию. Смены тут по пять дней с 9.00 до 18.00. Например, сейчас идет смена под названием "Космозаврики", ребята, глядя в телескоп, изучают звезды, раскапывают "артефакты" возникновения жизни на Земле, ходят в планетарий. А еще для общего развития плавают в бассейне, гуляют и получают трехразовое питание. Цена за пять дней - от 6,5 тысячи рублей.

Дороже обойдется лагерь на свежем воздухе. Например, в Парке Горького свой "Летний кампус" откроют Зеленая школа и Музеон. Смены у них по неделе, тематика разная: фотография, фрисби, скейт, пионербол, керамика... Общее то, что ребятня будет много гулять на многочисленных парковых площадках, играть в прятки, посещать музеи, создавать необычные поделки и многое другое. Цена - 17 тысяч рублей.

Свои варианты досуга школьникам предлагают технопарки города. Например, в школе робототехники и программирования Cyber Class смена тоже пять дней. Как заверил представитель школы Илья Жильцов, за это время любой ребенок может стать асом в компьютерах: "При этом целый день сидеть перед монитором ребятам не даем. Гуляют в парке, ходят в музеи, занимаются творчеством". Сейчас ребята занимаются сельским хозяйством. А именно - создают 3D-модели комбайнов, тракторов, сеялок. А еще собирают роботов. Бывает, что день закончился, а ребята никак не хотят расходиться по домам. В каждом отряде не больше 8 человек. Стоимость смены - 20,5 тысячи рублей.

В общей сложности в городе открылось больше ста летних лагерей при дворцах творчества, парках, клубах, музеях и досуговых площадках

За 30 тысяч рублей в смену на 10 дней приглашает музей-заповедник "Царицыно". Занятия идут в Малом дворце. "Большой плюс нашего лагеря в том, что дети много времени проводят в дворцовом парке, узнают про музейное дело, занимаются дизайном, музыкой, театральным искусством, - рассказали "РГ" в пресс-службе музея. - По окончании смены создают свой детский аудиогид по парку, собирают выставку или устраивают спектакль". Возраст - от 8 до 14 лет. Например, с 12 июня здесь ждут школьников на программу "Загадки старого дворца". Во время смены будут угощать чаем в Малом дворце, а обеды будут готовить по детскому меню в музейном кафе "Екатерина".