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Почему детям нельзя пить кофе

Диетолог Елена Доронкина и нутрициолог Елена Богатова подняли тревогу относительно употребления кофе детьми.

Почему детям нельзя пить кофе
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По их словам, кофеин способен вызвать серьёзные проблемы с нервной системой у детей, в связи с чем рекомендуют избегать его потребления.

Кофеин присутствует во многих продуктах, включая горячий шоколад, какао, чай, шоколадные плитки и энергетические напитки, но наибольшее его количество содержится в кофе.

Категорически запрещено употребление кофе детям до пяти лет. Для детей постарше ежедневное количество кофе не должно превышать 2,5 мл на 1 кг веса. Так, для ребенка 10-13 лет с весом 35-45 кг это будет около 120 мл кофе в день.

Если же нарушать это правило, то чрезмерное потребление кофе может вызвать ряд проблем, включая нарушения сна, повышенную возбудимость, проблемы с сердцем, быстрое вымывание калия и кальция из организма.

Также напиток может негативно влиять на обмен веществ, нагрузку на почки, и вызывать головные боли, проблемы с желудком и вместе с быстрой утомляемостью.

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