Более 80% репетиторов верят в самостоятельную подготовку к ЕГЭ

Почти 84 процента репетиторов считают, что к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) можно подготовиться самостоятельно, однако это потребует серьезных усилий. Об этом говорят результаты исследования онлайн-сервиса «Профи».

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Опрос прошел с 23 по 25 мая. В нем приняли участие 1900 респондентов.

Согласно результатам исследования, 16 процентов педагогов считают, что только подготовка с репетитором поможет успешно сдать ЕГЭ. 11,6 процента респондентов уверены, что школьник может подготовиться самостоятельно с помощью методических материалов.

При этом большинство репетиторов, а именно 72 процента, уверены, что ученик может сам подготовиться к экзаменам, но для этого необходимо приложить серьезные усилия.