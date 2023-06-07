Более 80% репетиторов верят в самостоятельную подготовку к ЕГЭ
Почти 84 процента репетиторов считают, что к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) можно подготовиться самостоятельно, однако это потребует серьезных усилий. Об этом говорят результаты исследования онлайн-сервиса «Профи».
Опрос прошел с 23 по 25 мая. В нем приняли участие 1900 респондентов.
Согласно результатам исследования, 16 процентов педагогов считают, что только подготовка с репетитором поможет успешно сдать ЕГЭ. 11,6 процента респондентов уверены, что школьник может подготовиться самостоятельно с помощью методических материалов.
При этом большинство репетиторов, а именно 72 процента, уверены, что ученик может сам подготовиться к экзаменам, но для этого необходимо приложить серьезные усилия.
По мнению 45,5 процента респондентов, на результат сдачи экзамена влияет эрудиция ученика. Еще 22 процента уверены в решающей роли знания формата ЕГЭ. При этом 28 процентов педагогов заявили, что на итоговый балл влияет воля случая.