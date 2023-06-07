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Более 80% репетиторов верят в самостоятельную подготовку к ЕГЭ

Почти 84 процента репетиторов считают, что к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) можно подготовиться самостоятельно, однако это потребует серьезных усилий. Об этом говорят результаты исследования онлайн-сервиса «Профи».

Более 80% репетиторов верят в самостоятельную подготовку к ЕГЭ
© Вечерняя Москва

Опрос прошел с 23 по 25 мая. В нем приняли участие 1900 респондентов.

Согласно результатам исследования, 16 процентов педагогов считают, что только подготовка с репетитором поможет успешно сдать ЕГЭ. 11,6 процента респондентов уверены, что школьник может подготовиться самостоятельно с помощью методических материалов.

При этом большинство репетиторов, а именно 72 процента, уверены, что ученик может сам подготовиться к экзаменам, но для этого необходимо приложить серьезные усилия.

По мнению 45,5 процента респондентов, на результат сдачи экзамена влияет эрудиция ученика. Еще 22 процента уверены в решающей роли знания формата ЕГЭ. При этом 28 процентов педагогов заявили, что на итоговый балл влияет воля случая.

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