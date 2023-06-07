Как обезопасить ребенка дома

Для поддержки московских родителей в городе работают семейные центры, где оказывают комплексную помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Одно из основных направлений — повышение родительских компетенций, в том числе по обеспечению безопасной среды для ребенка дома.

© Вечерняя Москва

С наступлением теплого сезона хочется открыть окно и пустить в квартиру больше свежего воздуха. Но нельзя терять бдительность, особенно если в квартире живет маленький ребенок.

Видео дня

Падение из окна — одна из главных причин детской смертности и травматизма. Чаще всего это происходит весной и летом. Статистика показывает, что большинство трагедий случаются в течение первых 15 минут, как малыш остался без присмотра.

Нередко детское любопытство настолько велико, что затмевает чувство страха: ребенок лезет на подоконник, выглядывает в окно, может даже выйти на парапет. В силу недостаточного опыта не осознает опасность таких действий. Дома он чувствует себя защищенным, не понимает, какие угрозы существуют. Именно от внимательности и ответственности родителей зависят жизни детей.

Открывайте окна только после того, как убедитесь, что ребенок под присмотром. Лучше проветривать комнаты, пока никого нет дома, например, во время прогулки.

Не ставьте мебель у окон. Детям нравится лазить, представляя себя супергероями. В процессе игры могут оказаться на подоконнике, разбить стекло, пораниться или упасть.

Не показывайте механизм открывания окна. Заинтересовавшись, ребенок воспримет его как игрушку. В итоге все может закончиться трагично.

Установите специальный ограничитель. Если ребенок уже научился открывать окно или же вы видите, что он начал проявлять интерес, стоит перестраховаться.

Не открывайте окно полностью. Если есть необходимость в проветривании, используйте верхние форточки или вертикальный режим. Это сведет вероятность трагедии к минимуму.

Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не могут выдержать вес даже годовалого малыша, не говоря уже о детях взрослее. При этом, видя сетку, ребенок может подумать, что это что-то надежное и опереться на нее.

Не оставляйте ребенка дома одного, если он боится. Дети, которые боятся оставаться одни, начинают часто выглядывать в окно в ожидании родителей.

Не держите ребенка на руках возле открытого окна. Он может увидеть, что-то интересное на улице и вырваться из рук. Произойти это может абсолютно неожиданно, поэтому так рисковать ни в коем случае нельзя.

Говорите с ребенком. С раннего детства обсуждайте правила безопасности, учите думать о последствиях. Чем больше малыш знает, тем осмотрительнее он будет. Беду всегда можно предотвратить! Важно лишь соблюдать несколько правил:

Информацию также можно найти на тематической онлайн-странице Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.