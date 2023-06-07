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Как обезопасить ребенка дома

Для поддержки московских родителей в городе работают семейные центры, где оказывают комплексную помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Одно из основных направлений — повышение родительских компетенций, в том числе по обеспечению безопасной среды для ребенка дома.

Как обезопасить ребенка дома
© Вечерняя Москва

С наступлением теплого сезона хочется открыть окно и пустить в квартиру больше свежего воздуха. Но нельзя терять бдительность, особенно если в квартире живет маленький ребенок.

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Падение из окна — одна из главных причин детской смертности и травматизма. Чаще всего это происходит весной и летом. Статистика показывает, что большинство трагедий случаются в течение первых 15 минут, как малыш остался без присмотра.

Нередко детское любопытство настолько велико, что затмевает чувство страха: ребенок лезет на подоконник, выглядывает в окно, может даже выйти на парапет. В силу недостаточного опыта не осознает опасность таких действий. Дома он чувствует себя защищенным, не понимает, какие угрозы существуют. Именно от внимательности и ответственности родителей зависят жизни детей.

Беду всегда можно предотвратить! Важно лишь соблюдать несколько правил:
  • Открывайте окна только после того, как убедитесь, что ребенок под присмотром. Лучше проветривать комнаты, пока никого нет дома, например, во время прогулки.
  • Не ставьте мебель у окон. Детям нравится лазить, представляя себя супергероями. В процессе игры могут оказаться на подоконнике, разбить стекло, пораниться или упасть.
  • Не показывайте механизм открывания окна. Заинтересовавшись, ребенок воспримет его как игрушку. В итоге все может закончиться трагично.
  • Установите специальный ограничитель. Если ребенок уже научился открывать окно или же вы видите, что он начал проявлять интерес, стоит перестраховаться.
  • Не открывайте окно полностью. Если есть необходимость в проветривании, используйте верхние форточки или вертикальный режим. Это сведет вероятность трагедии к минимуму.
  • Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не могут выдержать вес даже годовалого малыша, не говоря уже о детях взрослее. При этом, видя сетку, ребенок может подумать, что это что-то надежное и опереться на нее.
  • Не оставляйте ребенка дома одного, если он боится. Дети, которые боятся оставаться одни, начинают часто выглядывать в окно в ожидании родителей.
  • Не держите ребенка на руках возле открытого окна. Он может увидеть, что-то интересное на улице и вырваться из рук. Произойти это может абсолютно неожиданно, поэтому так рисковать ни в коем случае нельзя.
  • Говорите с ребенком. С раннего детства обсуждайте правила безопасности, учите думать о последствиях. Чем больше малыш знает, тем осмотрительнее он будет.

Информацию также можно найти на тематической онлайн-странице Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Специалисты семейных центров проводят тематические тренинги и мастер-классы, где расскажут взрослым, как справиться с трудностями в общении, дадут практические советы и рекомендации по воспитанию детей. Мамы и папы могут присоединиться к родительским клубам, где можно научиться слушать и слышать друг друга и своих детей, обменяться мнениями и опытом с другими участниками.

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