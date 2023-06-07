Эксперт рассказала об основах здорового питания детей

Сегодня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. О том, какие из них должны присутствовать в рационе ребенка и в каком количестве, "РИА Новостям" рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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Согласно рекомендации ВОЗ, суточная норма сахара для детей и подростков не должна превышать 25 г, отмечает эксперт. По ее словам, в последнее время потребление сахара резко растет. Это объясняется в том числе тем, что сегодня углевод добавляется практически во все: молочные продукты, хлеб, соусы и т. д. Избыток сахара в организме чреват не только лишними килограммами: он приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям восприимчивости к инсулину, ухудшению памяти и другим серьезным проблемам со здоровьем.

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Что касается сладких напитков, а именно – фруктовых соков, то их чрезмерное потребление может вызвать расстройство желудка. От самих фруктов не происходит шокового воздействия сахара на поджелудочную железу и выброса инсулина, как при употреблении напитков с их содержанием, объяснила Надежда Раева. В этой связи лучше отдавать предпочтение фруктам, так как в них содержатся микроэлементы, препятствующие быстрому высвобождению сахара. Однако и с ними нужно знать меру, добавила специалист.

По ее словам, детям и подросткам необходимо есть супы, так как они являются идеальным блюдом для поддержания водно-солевого баланса.

"При варке овощей в бульоне сохраняется большое количество нужных элементов. Супы-пюре хорошо воздействуют на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Рыбные супы невероятно богаты фосфором и кальцием".

Оптимальным вариантом завтрака, в свою очередь, является каша, обратила внимание эксперт. Блюдо богато долгими углеводами и обеспечивает организм энергией на длительный период, а также улучшает работу кишечника. Регулярное потребление каши позволяет бороться с авитаминозом и хронической усталостью за счет магния и железа, которые входят в состав крупы.

В разных продуктах питания находятся различные пищевые элементы, необходимые человеческому организму. Поэтому чем разнообразнее питание, тем крепче иммунитет, резюмировала Надежда Раева.