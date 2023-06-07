Как выбрать логопеда ребенку

Почти все речевые расстройства мешают человеку полноценно взаимодействовать с другими людьми. В последние годы логопеды и другие специалисты, занимающиеся проблемами речи, все чаще говорят о том, что не только маленькие дети, но подростки и взрослые сталкиваются с различными нарушениями речи. О том, как выбрать подходящего специалиста для устранения речевых проблем, «Летидору» рассказала Надежда Корсакова, президент благотворительного фонда «Добросердие», который занимается лечением и реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП).

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Когда обращаться к логопеду

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Нарушения речи могут проявиться как у маленьких детей с младенчества, так и у взрослых, которые внезапно замечают изменения. Причины могут быть разные. У детей врожденные патологии или родовые травмы дают знать о себе уже в самом раннем возрасте, осложнения после перенесенных заболеваний или травмирующих ситуаций, дисгармоничного развития проявляются через некоторое время.

Нарушения речи у взрослых в большинстве случаев является последствием серьезных патологий. Даже безобидная симптоматика может быть начальным сигналом серьезного заболевания. Нарушения речи могут быть вызваны новообразованиями в головном мозге, инсультом, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, травмами головы.

Среди родителей распространено мнение, что консультация логопеда необходима только перед школой в возрасте 5–6 лет и то если есть заметные отклонения от нормы. Между тем, пик речевого развития приходится на 2–4 года и посещать логопеда нужно хотя бы раз в год, чтобы убедиться, что ребенок учится говорить правильно.

В младенчестве, если малыш не гулит, не улыбается при появлении матери или отца, в год не появились лепетные слова и понимание обращенной речи, если ребенок не может выполнить самых простых действий по просьбе родителей – это повод прийти на прием к логопеду.

В начальной и средней школе стоит обратиться к логопеду, если ребенок заикается, говорит невнятно – невозможно понять отдельные слова и фразы, испытывает трудности в написании букв, переворачивает буквы и цифры, меняет местами слоги, делает очень много ошибок при написании слов.

Взрослым людям может потребоваться помощь логопеда в связи с расстройством речи в результате инсульта, сердечного приступа, паралича мышц гортани, лица, из-за перенесенного стресса, эмоционального потрясения, после перенесенных хирургических вмешательств по удалению гортани или голосовых связок. Многие взрослые обращаются к логопеду из-за нарушения дикции или темпа речи.

По каким критериям выбирать логопеда. От какого логопеда стоит отказаться

Речевым развитием должен заниматься специалист, который найдет с маленьким ребенком, подростком или взрослым человеком общий язык и сможет решить проблему в понятные сроки. Логопеда найти не трудно, трудно найти хорошего.

В первую очередь при поиске специалиста нужно обратить внимание на следующие критерии:

- Квалификация по диплому, опыт работы, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.

Что бы ни говорили, но без этого никуда. Не придет же в голову лечить зубы у стоматолога, окончившего что-то вроде тренинга по лечению зубов. Поскольку логопед должен дать логопедическое заключение, его уровень образования и опыт работы должны быть соответствующим. Практика показывает, что выпускники крупных педагогических университетов и институтов с дефектологическим факультетом – это по-прежнему хорошая заявка на качество. Не торопитесь отказываться от услуг молодого специалиста, часто недостаток опыта компенсируется высокой мотивацией и старанием.

Молодежь с большей охотой применяет новые эффективные методики, чаще обращается к различным научным статьям и исследованиям. В государственных учреждениях или профильных, в том числе медицинских и образовательных центрах с подтверждением квалификации и опыта проще всего, это условие приема на работу. В случае обращения к самозанятым, частным специалистам придется читать портфолио или резюме, с проверкой подтверждающих документов. Дает ли это 100% гарантию качества работы? Нет. Но это убережет от шарлатанства. Если нет сведений о квалификации, подтвержденных документально, от такого «логопеда» лучше отказаться сразу.

- Материально-техническая база и инструментарий специалиста.

При выборе нужно обратить внимание на описание приемов работы, инструментов, в случае с зондовым массажем и методических пособий. На первой встрече нужно осмотреть кабинета для занятий и его оснащенность. Если специалист приходит на дом обратите внимание какие инструменты и пособия он приносит с собой.

Речь специалиста – это тоже инструмент логопеда, она должна быть правильной, чтобы не получилось, как с горе-логопедом из фильма «По семейным обстоятельствам», когда специалист изъясняется с грубыми ошибками, вроде «я логопеф» и «фефекты фикции».

- Умение специалиста наладить с пациентом контакт.

Будь логопед трижды заслуженным, если эмоциональный контакт не установлен – результат будет отсрочен во времени, а с малышом или подростком может и вовсе недостижимым. Для установления доверительного контакта может потребоваться некоторое время, 1-3 занятия, если все же контакта не случилось, специалиста лучше поменять.

- Подходящий вашему случаю формат занятий.

Это еще один фактор, играющий роль при выборе специалиста. Сейчас много предложений онлайн форматов, в некоторых ситуациях.

Это может быть оправдано и удобно, например при коррекции дисграфии у школьников не требуется постоянного очного присутствия специалиста. Но коррекцию звукопроизношения, фонематического слуха, речевого дыхания или логопедический массаж невозможно провести в онлайн формате.

- Соблюдение специалистом санитарно-гигиенических норм.

В государственных и негосударственных центрах кабинеты логопеда оборудованы по нормам СанПиН. Соблюдены нормативы по метражу, свету, размеру мебели и материалам, из которых изготовлены логопедические пособия, обязательной раковиной, зеркалом и дезинфицирующими средствами. Если занятия будут проходить в домашних условиях, то вопросы гигиены и безопасности использования пособий и инструментов стоит заранее обсудить со специалистом.

Сколько стоят занятия с логопедом

Цена занятий играет немаловажную роль в выборе специалиста. Здесь нужно понимать, что этот фактор относительный. Никакая цена не является гарантией качества работы. В государственных учреждениях занятия проходят бесплатно или по государственным расценкам, если это дополнительная услуга учреждения. В коммерческих центрах цены зависят от уровня самого центра: чем более статусный центр, тем выше цена на занятия или консультации. Занятия на дому также имеют большой ценовой разброс. В ситуации с платным специалистом стоит ориентироваться на семейный бюджет поскольку занятия проходят, как правило, не реже двух раз в неделю и длятся от 1–2 месяцев до полугода в зависимости от тяжести нарушений. Прерванные занятия, могут свести на нет все достижения.

Где искать логопеда

В поликлинике по месту жительства можно получить направление к логопеду у педиатра для детей или у терапевта для взрослых. Однако не в каждой поликлинике есть логопед, поэтому направление могут дать в государственный специализированный центр для консультации у логопеда или дефектолога. Если ребенок посещает образовательное учреждение, можно обратиться к логопеду непосредственно в учреждении.

В центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи района или округа можно обратиться с ребенком до 18 лет. Сделать это можно самостоятельно или получить направление из образовательного учреждения, которое посещает ребенок. В таких центрах обследование проводится комплексно. Ребенка смотрят сразу несколько специалистов. Это бесплатно, но возможна очередь.

В частный логопедический центр можно записаться без каких-либо направлений, быстро в удобное время, но консультация, как и последующие занятия будут платными, поэтому предварительно нужно провести мониторинг стоимости услуг. Возможен и вариант получить контакты частного логопеда по рекомендациям знакомых. Однако здесь важно учитывать, что это субъективный фактор выбора. Им не стоит пренебрегать, но и переоценивать не стоит. При обращении по рекомендации лучше пройтись по вышеперечисленным факторам выбора, поскольку то, что было приемлемым для одних, может быть абсолютно неприемлемо для других.

Как работает логопед

Первая консультация

Первичная консультация у логопеда всегда диагностическая. Логопед беседует, задает много вопросов — это сбор анамнестических данных. Нарушения речи могут быть связаны с причинами, которые, на первый взгляд, не относятся к самой речи: с психофизическим развитием, болезнями, воспитанием, социальными или бытовыми условиями жизни. Вопросы могут быть о питании, дневном рационе, особенностях пережевывания пищи или глотания. В зону интереса специалиста попадут развитие слуха и зрения. Логопеда заинтересует память и внимание, способность концентрироваться и сосредотачиваться, работоспособность и утомляемость.

Все вопросы специалист задает не из праздного интереса, а для того, чтобы точнее определить не только проблему, но и понять ее причину.

О чем нужно спросить логопеда

Стоит задавать вопросы об опыте работы специалиста с выявленной проблемой. Выяснить, чем логопед может помочь в решении этой проблемы, перспективах и возможных результатах. Если возникнут сомнения в правильности действий специалиста, всегда можно проконсультироваться с еще одним экспертом и получить второе мнение. Само логопедическое обследование включает в себя анализ речи и неречевых психических функций — мышления, памяти, внимания, крупной и мелкой моторики. После диагностики логопед может направить к неврологу или дефектологу, отоларингологу, психотерапевту, окулисту. Не стоит этого пугаться. Многие виды речевых нарушений связаны с поражением центральной нервной системы. Их точная диагностика возможна только совместными усилиями логопеда и других специалистов. В случае тяжелых нарушений речи логопедическая работа будет эффективной, только в сочетании со специальным лечением, которое будет стимулировать созревание центральной нервной системы.

Чем ребенку могут помочь родители

Один в поле не воин – это про логопеда. Коррекция речи не дается без труда, ежедневного, порой монотонного и не очень приятного. Нужно сразу принять тот факт, что именно в тренировках происходит отработка и закрепление скорректированного навыка. Дети, да и взрослые могут отлынивать от домашних занятий. Родителям важно помочь ребенку, быть последовательным и настойчивым, поддерживать усилия и мотивацию, заниматься дома. Необходимо выполнять все рекомендации и домашние задания, которые дает логопед. Это могут быть ежедневные артикуляционные упражнения, задания на отработку нужного звука в словах, словосочетаниях, предложениях, отслеживание звука в разговорной речи, задания на отработку речевого дыхания, темпа, ритма речи и многое другое.