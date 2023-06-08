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Родителям рассказали, как после выпускного оставить ребенка на лето в детском саду

Ребенок может ходить в детский сад до прекращения действия договора родителя с образовательной организацией, — информируют Госуслуги.

Как после выпускного оставить ребенка на лето в детском саду
© Новости Саратова

Основание: п.6 Порядка организации деятельности детского сада Приказа Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373.Обычно в документах указывается 31 мая, но родители могут обратиться к заведующему с просьбой продлить договор до конца лета.

Выпускников могут принять в дежурную (летнюю) группу. Если такой нет, могут предложить место в подготовительной.

Отказать могут при отсутствии мест или по причинам, указанным во внутренних документах учреждения.

Родители могут обратиться в орган управления образованием:
  • для предоставления места в другом детском саду,
  • при отказе без причины.
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