Как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ

8 июня московским выпускникам станут известны первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как правило, не все бывают довольны набранными баллами. «Вечерняя Москва» узнала, как подать апелляцию на итоги тестирования.

© Вечерняя Москва

По словам заместителя начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Москвы Тамары Романовой, процедура подачи апелляционного заявления для девятых классов, которые сдают ГИА, и для одиннадцатых — одинаковая.

Видео дня

— На подачу апелляции есть всего два рабочих дня с момента оглашения результатов экзамена, — отметила Романова. — В личном кабинете участника на портале mos.ru станет активна услуга подачи апелляции.

По словам эксперта, срок рассмотрения заявления составляет не более четырех рабочих дней. Выпускник получит развернутый ответ комиссии и решение — повышать баллы или нет.

— Прежде чем подать апелляцию, я рекомендую ребятам сначала внимательно изучить свои ответы и письменную часть, посоветоваться с преподавателем в школе и уже вместе принять решение, стоит ли оспаривать выставленные баллы, — поделилась Тамара Романова.

Она пояснила, что при рассмотрении апелляции баллы могут не только повысить, но и снизить.

— Нельзя исключать человеческий фактор, что проверяющий мог пропустить какую-то вашу ошибку, которую при повторной проверке работы могут заметить. Так что нужно быть на 100 процентов уверенным в своих ответах, — отметила эксперт.

По словам Романовой, оспорить результат можно, например, из-за ошибки компьютера. Это поможет повысить балл только в том случае, если ответ при перепроверке окажется верным. Тогда конфликтная комиссия внесет изменения и произойдет пересчет баллов.

— Когда участник экзамена получает результат, то он может видеть не только свои ответы, но и то, как их распознал компьютер при сканировании. Бывает, что у ребят плохой, неровный почерк, и компьютер может спутать шестерку с восьмеркой или тройку с восьмеркой. Бывают и ошибки при распознавании прописных букв, запятых, — рассказала эксперт. — В этом случае выпускнику нужно обязательно подавать апелляцию.

Если ребенок не согласен со смысловой частью оценки текста, то к ней тоже можно апеллировать. Главное — четко и понятно объяснить комиссии, с чем вы не согласны.

— Отмечу, что в конфликтные комиссии входят те преподаватели, которые до этого не видели экзаменационную работу. Кроме того, вся оценка производится обезличенно, то есть экзаменатор не знает, чью работу проверяет. Таким образом, мы исключили полностью возможность коррупционной составляющей и влияния личных факторов на баллы, — подчеркнула Тамара Романова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Крючков, репетитор по истории:

— Апелляцию нужно подавать в том случае, если ты на 100 процентов уверен, что комиссия ошиблась. Лучше всего распечатать сканы с ответами после экзамена и проработать их вместе с репетитором. Как правило, спорные ситуации случаются на экзаменах по истории, обществознанию, литературе — в заданиях, где требуется развернутый ответ. По вопросам тестовой части разногласия с проверяющими возникают редко.

ЦИФРА